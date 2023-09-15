Военный аналитик раскрыл, как Россия воспользуется атаками ВСУ по Крыму

Аналитик Джерелиевский: РФ создала мощные группировки на разных направлениях

16 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

США требует от Киева бросить все силы на прорыв в сторону Крыма, напомнил Борис Джерелиевский Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад требует у Киева направить все свои силы на прорыв в сторону Крыма. Этим могут воспользоваться российские войска и перейти в наступление, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Вашингтон требует от Киева практически бросить все остальные направления и сосредоточить все силы на прорыв в сторону Крыма. Это продолжение стремления Запада иметь полуостров как свой непотопляемый авианосец, который позволил бы им контролировать всю Черноморскую акваторию. Причем, это не только создает определенные проблемы России, но и позволит, так им хотелось бы сделать, более сговорчивой, послушной Турцию. Но, к счастью, эти планы реализовать у них пока не получается. Когда наступит необходимый момент, [Россия может перейти в наступление], думаю, это несомненно произойдет», — уверен военный аналитик. При этом он отметил прорывы РФ, которые происходят уже сейчас. «У нас созданы достаточно мощные группировки и на других направлениях. Это уже и происходит, например, на Сватовском направлении. У нас там практически каждый день освобождаются части территорий, захватываются и уничтожаются опорные бандеровские пункты. Сейчас ВСУ уничтожают свои оставшиеся резервы и, я думаю, у них возникнут проблемы с силами для обороны. Тем более, что территория значительная. Мы можем наступать по всей северо-западной границе, включая границы с республикой Беларусь, да и на юге тоже», — объяснил Борис Джерелиевский. Пока же ВСУ будут усиливать атаки в направлении Крыма, добавил военный аналитик. «ВСУ будут стараться наносить удары. Они будут нарастать, если смогут это сделать. Но надеюсь, что это у них не получится. У них нет достаточного количества средств поражения. Хотя Запад энергично передает им, помимо крылатых ракет, которые у них самих наперечет, беспилотники, различные компоненты, чтобы можно было собирать дроны на Украине. Великобритания поставила достаточную партию морских беспилотников. Хотя они уверяют, что такие системы украинского производства. Средства используются прежде всего для террористических атак, поэтому на них не маркируются детали. Найти „Made in Great Britain“, „England“ не получится, но специалисты определить происхождение этих устройств вполне могут», — подчеркнул Джерелиевский. Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, что ВСУ изменили тактику из-за неудачного контрнаступления. Армия пытается перенести зону боевых действий из Запорожья и Донецка на крымское направление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад требует у Киева направить все свои силы на прорыв в сторону Крыма. Этим могут воспользоваться российские войска и перейти в наступление, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Вашингтон требует от Киева практически бросить все остальные направления и сосредоточить все силы на прорыв в сторону Крыма. Это продолжение стремления Запада иметь полуостров как свой непотопляемый авианосец, который позволил бы им контролировать всю Черноморскую акваторию. Причем, это не только создает определенные проблемы России, но и позволит, так им хотелось бы сделать, более сговорчивой, послушной Турцию. Но, к счастью, эти планы реализовать у них пока не получается. Когда наступит необходимый момент, [Россия может перейти в наступление], думаю, это несомненно произойдет», — уверен военный аналитик. При этом он отметил прорывы РФ, которые происходят уже сейчас. «У нас созданы достаточно мощные группировки и на других направлениях. Это уже и происходит, например, на Сватовском направлении. У нас там практически каждый день освобождаются части территорий, захватываются и уничтожаются опорные бандеровские пункты. Сейчас ВСУ уничтожают свои оставшиеся резервы и, я думаю, у них возникнут проблемы с силами для обороны. Тем более, что территория значительная. Мы можем наступать по всей северо-западной границе, включая границы с республикой Беларусь, да и на юге тоже», — объяснил Борис Джерелиевский. Пока же ВСУ будут усиливать атаки в направлении Крыма, добавил военный аналитик. «ВСУ будут стараться наносить удары. Они будут нарастать, если смогут это сделать. Но надеюсь, что это у них не получится. У них нет достаточного количества средств поражения. Хотя Запад энергично передает им, помимо крылатых ракет, которые у них самих наперечет, беспилотники, различные компоненты, чтобы можно было собирать дроны на Украине. Великобритания поставила достаточную партию морских беспилотников. Хотя они уверяют, что такие системы украинского производства. Средства используются прежде всего для террористических атак, поэтому на них не маркируются детали. Найти „Made in Great Britain“, „England“ не получится, но специалисты определить происхождение этих устройств вполне могут», — подчеркнул Джерелиевский. Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, что ВСУ изменили тактику из-за неудачного контрнаступления. Армия пытается перенести зону боевых действий из Запорожья и Донецка на крымское направление.