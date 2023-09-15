В Польше испугались объема производства снарядов в России

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Российское производство снарядов превосходит Запад в 7 раз Фото:
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Польские власти забили тревогу из-за темпов роста производства боеприпасов в России. Их производство превосходит западное в семь раз. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

«Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года. По производству боеприпасов Москва превосходит Запад в семь раз», — отмечает издание. Кроме того, в материале сообщается, что для России производство снарядов обходится значительно дешевле, чем странам Запада.

Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в России никогда не закончатся ракеты. Это связано с тем, что специалисты выполняют все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

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Польские власти забили тревогу из-за темпов роста производства боеприпасов в России. Их производство превосходит западное в семь раз. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy. «Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года. По производству боеприпасов Москва превосходит Запад в семь раз», — отмечает издание. Кроме того, в материале сообщается, что для России производство снарядов обходится значительно дешевле, чем странам Запада. Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в России никогда не закончатся ракеты. Это связано с тем, что специалисты выполняют все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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