В ОПК оценили запасы ракет в России

Гендиректор оборонного предприятия Обносов: у РФ никогда не закончатся ракеты

27 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

У РФ никогда не иссякнут запасы ракет, сказал Борис Обносов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России никогда не закончатся ракеты, так как специалисты выполняют все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. «У нас никогда ничего не закончится, потому что с такими людьми <…> на каждый шаг будем находить свой ответ. Мы решим те задачи, которые перед нами ставит [верховный] главнокомандующий», — сказал Борис Обносов в интервью телеканалу «Звезда». Ранее Путин заявил, что российские оборонно-промышленные комплексы выпускают столько же ракет противовоздушной обороны, сколько все страны вместе взятые. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что отечественные ОПК смогли нарастить производство вооружений для спецоперации в очень короткие сроки. Кроме того, весной 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, россияне смогут бесплатно обучаться для трудоустройства на оборонные предприятия, пишет VSE42.Ru.

В России никогда не закончатся ракеты, так как специалисты выполняют все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. «У нас никогда ничего не закончится, потому что с такими людьми <…> на каждый шаг будем находить свой ответ. Мы решим те задачи, которые перед нами ставит [верховный] главнокомандующий», — сказал Борис Обносов в интервью телеканалу «Звезда». Ранее Путин заявил, что российские оборонно-промышленные комплексы выпускают столько же ракет противовоздушной обороны, сколько все страны вместе взятые. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что отечественные ОПК смогли нарастить производство вооружений для спецоперации в очень короткие сроки. Кроме того, весной 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, россияне смогут бесплатно обучаться для трудоустройства на оборонные предприятия, пишет VSE42.Ru.