В ОПК оценили запасы ракет в России

Гендиректор оборонного предприятия Обносов: у РФ никогда не закончатся ракеты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, снаряды, ракеты
У РФ никогда не иссякнут запасы ракет, сказал Борис Обносов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России никогда не закончатся ракеты, так как специалисты выполняют все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«У нас никогда ничего не закончится, потому что с такими людьми <…> на каждый шаг будем находить свой ответ. Мы решим те задачи, которые перед нами ставит [верховный] главнокомандующий», — сказал Борис Обносов в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее Путин заявил, что российские оборонно-промышленные комплексы выпускают столько же ракет противовоздушной обороны, сколько все страны вместе взятые. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что отечественные ОПК смогли нарастить производство вооружений для спецоперации в очень короткие сроки. Кроме того, весной 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, россияне смогут бесплатно обучаться для трудоустройства на оборонные предприятия, пишет VSE42.Ru.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России никогда не закончатся ракеты, так как специалисты выполняют все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. «У нас никогда ничего не закончится, потому что с такими людьми <…> на каждый шаг будем находить свой ответ. Мы решим те задачи, которые перед нами ставит [верховный] главнокомандующий», — сказал Борис Обносов в интервью телеканалу «Звезда». Ранее Путин заявил, что российские оборонно-промышленные комплексы выпускают столько же ракет противовоздушной обороны, сколько все страны вместе взятые. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что отечественные ОПК смогли нарастить производство вооружений для спецоперации в очень короткие сроки. Кроме того, весной 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, россияне смогут бесплатно обучаться для трудоустройства на оборонные предприятия, пишет VSE42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...