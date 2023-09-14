14 сентября 2023

В Перми возбудили уголовное дело после того, как девочка обожглась на экскурсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Сейчас следователи ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего Фото:

В Перми следователи возбудили уголовное дело после того, как 9-летняя школьница получила сильнейшие ожоги, катаясь на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«По указанию руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“ по факту получения ожогов малолетней во время поездки на квадроцикле. Сейчас следователи проводят комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 2 сентября 9-летняя школьница отправилась с родителями кататься на квадроциклах. Во время остановки у пруда из квадроцикла на девочку вылился антифриз. В результате ребенок получил сильнейшие ожоги ног и был отправлен в больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что девочка проходит курс лечения. Компания-организатор экскурсии рассказала URA.RU, почему пострадавшая получила ожоги.

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В Перми следователи возбудили уголовное дело после того, как 9-летняя школьница получила сильнейшие ожоги, катаясь на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По указанию руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“ по факту получения ожогов малолетней во время поездки на квадроцикле. Сейчас следователи проводят комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в ведомстве. По данным следствия, 2 сентября 9-летняя школьница отправилась с родителями кататься на квадроциклах. Во время остановки у пруда из квадроцикла на девочку вылился антифриз. В результате ребенок получил сильнейшие ожоги ног и был отправлен в больницу. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что девочка проходит курс лечения. Компания-организатор экскурсии рассказала URA.RU, почему пострадавшая получила ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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