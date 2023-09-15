Директор школы на Уралмаше высказался о скандале с массовыми увольнениями

Директор школы в Екатеринбурге отрицает массовое увольнение учителей

15 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Илья Смирнов заявил, что на место ушедших учителей уже набрали новых педагогов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя В школе №22 в Екатеринбурге, где, как ранее сообщили родители, массово уволились учителя, нет проблем с педагогами. Большая часть покинула образовательное учреждение из-за пенсии и по собственному желанию, но на их место уже пришли шесть новых учителей. Об этом URA.RU заявил директор Илья Смирнов. «У нас нет массового увольнения учителей. За последние пару месяцев уволилось 12 человек, четыре из них ушли на пенсию, один — по уходу за ребенком, остальные по собственному желанию», — пояснил Смирнов. Также он подчеркнул, что уже успел пойти на мировую с родителями, а на место ушедших учителей пришли свежие кадры. «Новых педагогов пришло около шести человек (русский язык, музыка, начальная школа). Среди них есть молодые педагоги, все уроки проводятся в полном объеме. Да, мы заменяем некоторые занятия», — добавил Смирнов, анонсировав, что коллектив вскоре пополнят еще новые учителя. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти заявляли, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова.

В школе №22 в Екатеринбурге, где, как ранее сообщили родители, массово уволились учителя, нет проблем с педагогами. Большая часть покинула образовательное учреждение из-за пенсии и по собственному желанию, но на их место уже пришли шесть новых учителей. Об этом URA.RU заявил директор Илья Смирнов. «У нас нет массового увольнения учителей. За последние пару месяцев уволилось 12 человек, четыре из них ушли на пенсию, один — по уходу за ребенком, остальные по собственному желанию», — пояснил Смирнов. Также он подчеркнул, что уже успел пойти на мировую с родителями, а на место ушедших учителей пришли свежие кадры. «Новых педагогов пришло около шести человек (русский язык, музыка, начальная школа). Среди них есть молодые педагоги, все уроки проводятся в полном объеме. Да, мы заменяем некоторые занятия», — добавил Смирнов, анонсировав, что коллектив вскоре пополнят еще новые учителя. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти заявляли, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова.