Уволенный пожарный выиграл спор у курганского ГУ МЧС

Бывший курганский пожарный выиграл суд у управления МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление МЧС по Курганской области получило отказ в иске к бывшему пожарному из Шадринска, уволенному за прогулы. Ведомство требовало от него вернуть более 200 тысяч рублей, но суд отказал в требовании. Сведения размещены в системе ГАС «Правосудие».

«В удовлетворении исковых требований ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области к Мардяну Н.А. о взыскании денежных средств отказать», — сообщает сайт Щучанского районного суда. Бывший пожарный был уволен за длительные прогулы, и управление требовало возврата выплаченных средств.

Экс-пожарного уволили за то, что он не появлялся на работе, а затем предоставлял справки из платной больницы. Мужчина судился с управлением и просил восстановить его на службе, но проиграл во всех инстанциях. В ответ руководители ГУ МЧС потребовало вернуть денежное довольствие в размере 228 740,66 руб. Такая сумма была указана в результатах внутренней проверки

Суд рассмотрел материалы дела и в иске отказал. В решении он указал, что «невыход сотрудника на работу по неуважительным причинам, непредставлением им медицинских документов <…> нельзя расценивать как целенаправленные действия сотрудника, направленные на незаконное получение денежного довольствия». В суде заметили, что если управление было не согласно с выплатами, то спорную сумму необходимо было вычесть при расчете. Ведомство подало апелляцию на решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудника МЧС уволили во время больничного. В управлении МЧС объяснили, что была проведена проверка, которая установила факт нарушения служебной дисциплины.