Появились фото с нового местонахождения Суровикина

Появились фото Суровикина в Алжире

15 сентября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Появились фото Суровикина в Алжире Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-главком ВКС РФ генерал армии России Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фото опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Генерал Суровикин и другие представители министерства обороны в Алжире», — написал Рожин. Фотографии экс-главкома ВКС РФ он опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Позднее telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что фотография Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики. После неудавшегося вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля заявил, что он находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Позднее появились сообщения, что генерал и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако Юдин опроверг информацию, заявив, что находится в отпуске. Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами России в августе. Депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что он на данный момент имеет «неплохую» должность. Сергей Суровикин в Алжире фото: telegram-канал Бориса Рожина, https://t.me/boris_rozhin Сергей Суровикин в Алжире фото: telegram-канал Бориса Рожина, https://t.me/boris_rozhin Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-главком ВКС РФ генерал армии России Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фото опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Генерал Суровикин и другие представители министерства обороны в Алжире», — написал Рожин. Фотографии экс-главкома ВКС РФ он опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Позднее telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что фотография Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики. После неудавшегося вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля заявил, что он находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Позднее появились сообщения, что генерал и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако Юдин опроверг информацию, заявив, что находится в отпуске. Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами России в августе. Депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что он на данный момент имеет «неплохую» должность.