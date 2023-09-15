Появились фото с нового местонахождения Суровикина

Появились фото Суровикина в Алжире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
Появились фото Суровикина в Алжире Фото:

Экс-главком ВКС РФ генерал армии России Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фото опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Генерал Суровикин и другие представители министерства обороны в Алжире», — написал Рожин. Фотографии экс-главкома ВКС РФ он опубликовал в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Позднее telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что фотография Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики.

После неудавшегося вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля заявил, что он находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Позднее появились сообщения, что генерал и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако Юдин опроверг информацию, заявив, что находится в отпуске.

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами России в августе. Депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что он на данный момент имеет «неплохую» должность.

Сергей Суровикин в Алжире
Сергей Суровикин в Алжире
Сергей Суровикин в Алжире
Сергей Суровикин в Алжире
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-главком ВКС РФ генерал армии России Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фото опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Генерал Суровикин и другие представители министерства обороны в Алжире», — написал Рожин. Фотографии экс-главкома ВКС РФ он опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Позднее telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что фотография Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики. После неудавшегося вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. При этом председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 12 июля заявил, что он находится на отдыхе, в связи с чем не доступен. Позднее появились сообщения, что генерал и его заместитель Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово. Однако Юдин опроверг информацию, заявив, что находится в отпуске. Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами России в августе. Депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что он на данный момент имеет «неплохую» должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...