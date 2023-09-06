Генерал Заварзин: Суровикину нашли «неплохую» должность

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Суровикин будет в отпуске еще некоторое время, заявил Виктор Заварзин Фото:

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет «неплохую» должность по СНГ. Об этом заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Я знаю то, что и вы, нашли ему (Суровикину — прим. URA.RU) другую должность, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сказал Заварзин изданию «Подъем». Он добавил, что экс-командующий будет находиться в отпуске еще некоторое время.

Ранее сообщалось, что Суровикина освободили от должности командующего ВКС в связи с переходом на другой пост. Его место занял генерал-полковник Виктор Афзалов. URA.RU приводило главную информацию, известную о новом командующем. В Минобороны РФ сообщили, что Суровикин остался главой комитета по вопросам ПВО после увольнения из ВКС.

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Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет «неплохую» должность по СНГ. Об этом заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. «Я знаю то, что и вы, нашли ему (Суровикину — прим. URA.RU) другую должность, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сказал Заварзин изданию «Подъем». Он добавил, что экс-командующий будет находиться в отпуске еще некоторое время. Ранее сообщалось, что Суровикина освободили от должности командующего ВКС в связи с переходом на другой пост. Его место занял генерал-полковник Виктор Афзалов. URA.RU приводило главную информацию, известную о новом командующем. В Минобороны РФ сообщили, что Суровикин остался главой комитета по вопросам ПВО после увольнения из ВКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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