Генерал Заварзин: Суровикину нашли «неплохую» должность

06 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Суровикин будет в отпуске еще некоторое время, заявил Виктор Заварзин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет «неплохую» должность по СНГ. Об этом заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. «Я знаю то, что и вы, нашли ему (Суровикину — прим. URA.RU) другую должность, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сказал Заварзин изданию «Подъем». Он добавил, что экс-командующий будет находиться в отпуске еще некоторое время. Ранее сообщалось, что Суровикина освободили от должности командующего ВКС в связи с переходом на другой пост. Его место занял генерал-полковник Виктор Афзалов. URA.RU приводило главную информацию, известную о новом командующем. В Минобороны РФ сообщили, что Суровикин остался главой комитета по вопросам ПВО после увольнения из ВКС.

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин на данный момент имеет «неплохую» должность по СНГ. Об этом заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. «Я знаю то, что и вы, нашли ему (Суровикину — прим. URA.RU) другую должность, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сказал Заварзин изданию «Подъем». Он добавил, что экс-командующий будет находиться в отпуске еще некоторое время. Ранее сообщалось, что Суровикина освободили от должности командующего ВКС в связи с переходом на другой пост. Его место занял генерал-полковник Виктор Афзалов. URA.RU приводило главную информацию, известную о новом командующем. В Минобороны РФ сообщили, что Суровикин остался главой комитета по вопросам ПВО после увольнения из ВКС.