Названа причина командировки Суровикина в Алжир

«Коммерсант»: поездка Суровикина в Алжир важна для внешней политики РФ
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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ Фото:

Поездку экс-главкома ВКС РФ генерала армии России Сергея Суровикина в Алжир связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Нахождение Суровикина в Алжир связана с тем, что военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что генерал в настоящее время находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее Сергей Суровикин был заснят на фотографии во время его визита в Алжир. Он приехал в эту страну для встречи с руководством министерства обороны Республики, сообщил источник.

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Поездку экс-главкома ВКС РФ генерала армии России Сергея Суровикина в Алжир связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Нахождение Суровикина в Алжир связана с тем, что военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что генерал в настоящее время находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Сергей Суровикин был заснят на фотографии во время его визита в Алжир. Он приехал в эту страну для встречи с руководством министерства обороны Республики, сообщил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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