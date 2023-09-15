Названа причина командировки Суровикина в Алжир «Коммерсант»: поездка Суровикина в Алжир важна для внешней политики РФ 15 сентября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 + Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Поездку экс-главкома ВКС РФ генерала армии России Сергея Суровикина в Алжир связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Нахождение Суровикина в Алжир связана с тем, что военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что генерал в настоящее время находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Сергей Суровикин был заснят на фотографии во время его визита в Алжир. Он приехал в эту страну для встречи с руководством министерства обороны Республики, сообщил источник. Поездку экс-главкома ВКС РФ генерала армии России Сергея Суровикина в Алжир связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Нахождение Суровикина в Алжир связана с тем, что военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», — передает слова источника «Коммерсант». Он добавил, что генерал в настоящее время находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Сергей Суровикин был заснят на фотографии во время его визита в Алжир. Он приехал в эту страну для встречи с руководством министерства обороны Республики, сообщил источник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям