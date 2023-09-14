Стало известно местонахождение Суровикина

«ВЧК-ОГПУ»: Суровикин ездил в Алжир на встречу с военным руководством

14 сентября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин находится в Алжире, пишет «ВЧК-ОГПУ» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Фотография экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики, сообщил источник. «Появившееся сегодня фото Суровикина сделано в Алжире», — сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Там добавили, что экс-командующий отправился в эту страну для встречи с руководством местного военного ведомства. Несмотря на официальный характер мероприятия, Суровикин присутствовал на всех встречах в гражданской одежде, что подтверждает его увольнение из рядов Вооруженных сил России. Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Также сообщалось, что Суровикин находится дома со своей семьей, либо находится в отпуске. После неудачной попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти сообщения и заявила, что генерал не находится в СИЗО. Согласно заявлению депутата и генерал-полковника Виктора Заварзина, Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны. После увольнения из ВКС, он остался главой комитета по вопросам ПВО. Новым командующим ВКС стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Сергей Суровикин достиг значительных успехов в спецоперации, его опыт будет использован в другой области. Об этом рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года, Александр Матюшин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фотография экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина была сделана в Алжире. В эту страну он прибыл для встречи с руководством военного ведомства Республики, сообщил источник. «Появившееся сегодня фото Суровикина сделано в Алжире», — сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Там добавили, что экс-командующий отправился в эту страну для встречи с руководством местного военного ведомства. Несмотря на официальный характер мероприятия, Суровикин присутствовал на всех встречах в гражданской одежде, что подтверждает его увольнение из рядов Вооруженных сил России. Ранее в telegram-канале блогера Сергея Колясникова (известного как Zergulio) появилась фотография Сергея Суровикина. Блогер подтвердил, что генерал присутствует на мероприятии за пределами России. Также сообщалось, что Суровикин находится дома со своей семьей, либо находится в отпуске. После неудачной попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина появились слухи о пропаже Сергея Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти сообщения и заявила, что генерал не находится в СИЗО. Согласно заявлению депутата и генерал-полковника Виктора Заварзина, Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны. После увольнения из ВКС, он остался главой комитета по вопросам ПВО. Новым командующим ВКС стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Сергей Суровикин достиг значительных успехов в спецоперации, его опыт будет использован в другой области. Об этом рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года, Александр Матюшин.