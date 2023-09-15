«Известия»: ВСУ готовятся занять позиции в Работино, чтобы пережить зиму

16 сентября 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются занять позиции в Работино и Клещеевке Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят свои позиции к зиме, им сейчас важно попытаться занять позиции, в том числе около населенных пунктов Работино и Клещеевка. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «Вооруженные формирования Украины пытаются подготовить такие позиции, при которых они могли бы нормально зазимовать. Для них очень важно сейчас занять высоты. Это не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, район Пятихаток», — сказал Шурыгин в интервью «Известиям». Эксперт добавил, что украинцы стараются зафиксировать новую линию фронта. Это необходимо для подготовки к зимней кампании на выгодных для ВСУ рубежах. По данным журнала The Economist, западные политики сомневаются, что контрнаступление Украины к зиме закончится успехом и потому, по их мнению, необходимо «продлить график». По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, возможности Киева поддерживать боеспособность ВСУ «тает» с каждым днем, передает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят свои позиции к зиме, им сейчас важно попытаться занять позиции, в том числе около населенных пунктов Работино и Клещеевка. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «Вооруженные формирования Украины пытаются подготовить такие позиции, при которых они могли бы нормально зазимовать. Для них очень важно сейчас занять высоты. Это не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, район Пятихаток», — сказал Шурыгин в интервью «Известиям». Эксперт добавил, что украинцы стараются зафиксировать новую линию фронта. Это необходимо для подготовки к зимней кампании на выгодных для ВСУ рубежах. По данным журнала The Economist, западные политики сомневаются, что контрнаступление Украины к зиме закончится успехом и потому, по их мнению, необходимо «продлить график». По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, возможности Киева поддерживать боеспособность ВСУ «тает» с каждым днем, передает «Национальная служба новостей».