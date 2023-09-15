В Тюменской области во время пожара в частном доме погибли два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области 15 сентября в селе Кугаево произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли два человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«В Кугаево в 23:55 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по адресу улица Мира, 28. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было видно открытое горение квартиры и кровли по всей площади дома, также надворных построек. На пожаре погибли два человека», — сообщила пресс-служба ведомства.

По ее словам, площадь пожара составила около 130 квадратных метров. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома. К ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников и три единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.