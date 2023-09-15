15 сентября 2023

В Тюменской области из-за пожара в частном доме погибли люди. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В Тюменской области во время пожара в частном доме погибли два человека Фото:

В Тюменской области 15 сентября в селе Кугаево произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли два человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«В Кугаево в 23:55 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по адресу улица Мира, 28. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было видно открытое горение квартиры и кровли по всей площади дома, также надворных построек. На пожаре погибли два человека», — сообщила пресс-служба ведомства.

По ее словам, площадь пожара составила около 130 квадратных метров. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома. К ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников и три единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.

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В Тюменской области 15 сентября в селе Кугаево произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли два человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «В Кугаево в 23:55 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по адресу улица Мира, 28. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было видно открытое горение квартиры и кровли по всей площади дома, также надворных построек. На пожаре погибли два человека», — сообщила пресс-служба ведомства. По ее словам, площадь пожара составила около 130 квадратных метров. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома. К ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников и три единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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