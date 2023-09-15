Курганские следователи займутся решением проблем участников спецоперации

Следователи обратили внимание на проблемы бойцов, которые проходят реабилитацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В региональном следственном управлении займутся проблемами участников спецоперации, которые находятся на реабилитации в ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Первый замруководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко и сотрудники отдела по приему граждан провели прием участников СВО, находящихся на лечении в госпитале. <…> Принятые обращения взяты первым заместителем руководителя следственного управления под личный контроль», — передает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что бойцы спецоперации из Курганской области могут обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Жалобы и просьбы также принимаются от членов их семей.