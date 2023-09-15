15 сентября 2023

Курганские следователи займутся решением проблем участников спецоперации

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи обратили внимание на проблемы бойцов, которые проходят реабилитацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В региональном следственном управлении займутся проблемами участников спецоперации, которые находятся на реабилитации в ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Первый замруководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко и сотрудники отдела по приему граждан провели прием участников СВО, находящихся на лечении в госпитале. <…> Принятые обращения взяты первым заместителем руководителя следственного управления под личный контроль», — передает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что бойцы спецоперации из Курганской области могут обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Жалобы и просьбы также принимаются от членов их семей.

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В региональном следственном управлении займутся проблемами участников спецоперации, которые находятся на реабилитации в ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Первый замруководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко и сотрудники отдела по приему граждан провели прием участников СВО, находящихся на лечении в госпитале. <…> Принятые обращения взяты первым заместителем руководителя следственного управления под личный контроль», — передает telegram-канал ведомства. Ранее URA.RU писало, что бойцы спецоперации из Курганской области могут обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Жалобы и просьбы также принимаются от членов их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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