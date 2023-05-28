28 мая 2023

Курганская прокуратура собирает жалобы участников СВО

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Курганские участники СВО смогут пожаловаться в прокуратуру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей смогут обратиться за помощью в прокуратуру Курганской области. О приеме жалоб URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства региона.

«В управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, а также в прокуратуре Курганской области с 30 мая по 1 июня 2023 года организован прием сообщений от участников СВО. Обращения касаются соблюдения их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также защиты прав членов их семей», — сообщили в ведомстве.

О нарушениях можно сообщить в Генпрокуратуру по номерам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 или в прокуратуру Курганской области по номеру: 8 (35 22) 42-10-16. Время работы: с 09:00 до 13:00 и 14:00 до 18:00.

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Участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей смогут обратиться за помощью в прокуратуру Курганской области. О приеме жалоб URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства региона. «В управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, а также в прокуратуре Курганской области с 30 мая по 1 июня 2023 года организован прием сообщений от участников СВО. Обращения касаются соблюдения их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также защиты прав членов их семей», — сообщили в ведомстве. О нарушениях можно сообщить в Генпрокуратуру по номерам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 или в прокуратуру Курганской области по номеру: 8 (35 22) 42-10-16. Время работы: с 09:00 до 13:00 и 14:00 до 18:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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