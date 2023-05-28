Курганская прокуратура собирает жалобы участников СВО

Курганские участники СВО смогут пожаловаться в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей смогут обратиться за помощью в прокуратуру Курганской области. О приеме жалоб URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства региона.

«В управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, а также в прокуратуре Курганской области с 30 мая по 1 июня 2023 года организован прием сообщений от участников СВО. Обращения касаются соблюдения их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также защиты прав членов их семей», — сообщили в ведомстве.

О нарушениях можно сообщить в Генпрокуратуру по номерам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 или в прокуратуру Курганской области по номеру: 8 (35 22) 42-10-16. Время работы: с 09:00 до 13:00 и 14:00 до 18:00.