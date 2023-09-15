Жительнице Тюмени помогли попасть на выступление сына в филармонии

Руководство тюменской филармонии помогло женщине попасть на выступление сына

Женщина хотела попасть на выступление сына с оркестром в филармонии, но все билеты были раскуплены Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени не смогла купить билет на концерт филармонию, где с оркестром выступал ее сын, потому что все места были раскуплены заранее. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) корреспонденту URA.RU рассказали, что на входе заметили женщину с табличкой «Куплю билет» и решили провести ее на выступление.

«Мы заметили женщину, которая стояла с табличкой „Куплю билет“. Она хотела попасть на концерт в Тюменскую филармонию, где с оркестром выступал ее сын. Директор департамента культуры Едена Майер, генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина и директор Тюменской филармонии Владимир Фризен решили провести женщину на выступление», — сообщили в пресс-службе объединения. В соцсети женщина назвала произошедшее чудом и была очень благодарна за возможность попасть на концерт.

Ранее сообщалось, что юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой.