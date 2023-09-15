15 сентября 2023

Жительнице Тюмени помогли попасть на выступление сына в филармонии

Руководство тюменской филармонии помогло женщине попасть на выступление сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мацуев в филармонии. Екатеринбург, оркестр, филармония
Женщина хотела попасть на выступление сына с оркестром в филармонии, но все билеты были раскуплены Фото:

Жительница Тюмени не смогла купить билет на концерт филармонию, где с оркестром выступал ее сын, потому что все места были раскуплены заранее. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) корреспонденту URA.RU рассказали, что на входе заметили женщину с табличкой «Куплю билет» и решили провести ее на выступление.

«Мы заметили женщину, которая стояла с табличкой „Куплю билет“. Она хотела попасть на концерт в Тюменскую филармонию, где с оркестром выступал ее сын. Директор департамента культуры Едена Майер, генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина и директор Тюменской филармонии Владимир Фризен решили провести женщину на выступление», — сообщили в пресс-службе объединения. В соцсети женщина назвала произошедшее чудом и была очень благодарна за возможность попасть на концерт.

Ранее сообщалось, что юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой.

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Жительница Тюмени не смогла купить билет на концерт филармонию, где с оркестром выступал ее сын, потому что все места были раскуплены заранее. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) корреспонденту URA.RU рассказали, что на входе заметили женщину с табличкой «Куплю билет» и решили провести ее на выступление. «Мы заметили женщину, которая стояла с табличкой „Куплю билет“. Она хотела попасть на концерт в Тюменскую филармонию, где с оркестром выступал ее сын. Директор департамента культуры Едена Майер, генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина и директор Тюменской филармонии Владимир Фризен решили провести женщину на выступление», — сообщили в пресс-службе объединения. В соцсети женщина назвала произошедшее чудом и была очень благодарна за возможность попасть на концерт. Ранее сообщалось, что юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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