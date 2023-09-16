ВСУ 18 раз пытались атаковать Работино за неделю 16 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные 18 раз пытались атаковать Работино Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы 18 раз предпринимали попытку атаковать село Работино и Вербовое (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские штурмовые группы подались в бегство в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). В Минобороны РФ также сообщали, что ВСУ потеряли до 110 бойцов на данном направлении, передает телеканал 360. Украинские бойцы 18 раз предпринимали попытку атаковать село Работино и Вербовое (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские штурмовые группы подались в бегство в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). В Минобороны РФ также сообщали, что ВСУ потеряли до 110 бойцов на данном направлении, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям