ВСУ 18 раз пытались атаковать Работино за неделю

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В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные 18 раз пытались атаковать Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы 18 раз предпринимали попытку атаковать село Работино и Вербовое (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские штурмовые группы подались в бегство в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). В Минобороны РФ также сообщали, что ВСУ потеряли до 110 бойцов на данном направлении, передает телеканал 360.

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Украинские бойцы 18 раз предпринимали попытку атаковать село Работино и Вербовое (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские штурмовые группы подались в бегство в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). В Минобороны РФ также сообщали, что ВСУ потеряли до 110 бойцов на данном направлении, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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