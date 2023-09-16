Польша стала пятой страной, запретившей въезд российским авто

Польша запретила въезд российским авто
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
Страны Европы стали запрещать въезд авто с российскими номерами Фото:
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С воскресенья, 17 сентября, в Польшу запрещен въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. С таким заявлением выступило МВД страны.

«Польша с 17 сентября вводит запрет въезда в страну зарегистрированных в РФ автомобилей», — сообщил глава МВД и управления Мариуш Каминьский. Его слова приводит Gazeta.

Это пятая европейская страна, которая на этой неделе запретила въезжать на свои территории российским авто. Ранее с такими же правила выступили Латвия, Латвия, Эстония и Финляндия. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране.

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С воскресенья, 17 сентября, в Польшу запрещен въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. С таким заявлением выступило МВД страны. «Польша с 17 сентября вводит запрет въезда в страну зарегистрированных в РФ автомобилей», — сообщил глава МВД и управления Мариуш Каминьский. Его слова приводит Gazeta. Это пятая европейская страна, которая на этой неделе запретила въезжать на свои территории российским авто. Ранее с такими же правила выступили Латвия, Латвия, Эстония и Финляндия. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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