Миллиардер Фридман пожаловался, что потерял чувство спокойствия от жизни в Лондоне

Миллиардер Фридман в Лондоне чувствует себя униженным и незащищенным

16 сентября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Михаил Фридан заявил, что в Лондоне чувствует себя униженным Фото: Министерство обороны Великобритании Российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что в Лондоне у него пропало ощущение спокойствия и стабильности. По его словам, в РФ он чувствовал себя напряженно, так как готовился к неожиданной смене обстановки. «Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — заявил Фридман в беседе с газетой The Times . По его словам, он долго жил в России, не теряя чувства внутреннего напряжения и необходимости быть готовым к внезапной смене обстановки. Фридман заявил, что он чувствует себя униженным и незащищенным, так как в декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) устроило обыск в доме миллиардера. Бизнесмен назвал действия спецслужбы «необоснованными и бессмысленными». По его словам, сотрудники агентства прибыли в дом миллиардера рано утро, задержали его, изъяли денежные средства, документы и компьютеры. Он отметил, что NCA заблокировало весь район. Сотрудники агентства заявляли, что во время обысков Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». Однако защита миллиардера подчеркнула, что по записи с камер видеонаблюдения видно, что бизнесмен медленно приближался к офицерам с поднятыми руками. Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список российских предпринимателей Михаила Фридмана. Служба безопасности Украины обвинила сооснователя Михаила Фридмана в финансировании российской армии и спецоперации, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что в Лондоне у него пропало ощущение спокойствия и стабильности. По его словам, в РФ он чувствовал себя напряженно, так как готовился к неожиданной смене обстановки. «Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — заявил Фридман в беседе с газетой The Times. По его словам, он долго жил в России, не теряя чувства внутреннего напряжения и необходимости быть готовым к внезапной смене обстановки. Фридман заявил, что он чувствует себя униженным и незащищенным, так как в декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) устроило обыск в доме миллиардера. Бизнесмен назвал действия спецслужбы «необоснованными и бессмысленными». По его словам, сотрудники агентства прибыли в дом миллиардера рано утро, задержали его, изъяли денежные средства, документы и компьютеры. Он отметил, что NCA заблокировало весь район. Сотрудники агентства заявляли, что во время обысков Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». Однако защита миллиардера подчеркнула, что по записи с камер видеонаблюдения видно, что бизнесмен медленно приближался к офицерам с поднятыми руками. Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список российских предпринимателей Михаила Фридмана. Служба безопасности Украины обвинила сооснователя Михаила Фридмана в финансировании российской армии и спецоперации, передает телеканал 360.