16 сентября 2023

Туристку из Екатеринбурга, пропавшую в Башкирии, нашли живой

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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе, цветы в горах
Женщину нашли на горе Ягодной (архивное фото) Фото:

Туристку из Екатеринбурга, которая потерялась во время спуска c Большого на Малый Иремель в Башкортостане, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

«Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого на Малый Иремель нашли живой на горе Ягодной. С ней все в порядке, она не нуждается в медицинской помощи», — пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». Женщину нашли волонтеры из Челябинской области.

Сообщение о пропаже свердловской туристки поступило в МЧС днем 16 сентября. Она с группой спускалась на Малый Иремель. Другие туристы пытались найти женщину, но не смогли, сообщили в МЧС. Женщину искали с помощью вертолета и беспилотников.

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Туристку из Екатеринбурга, которая потерялась во время спуска c Большого на Малый Иремель в Башкортостане, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан. «Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого на Малый Иремель нашли живой на горе Ягодной. С ней все в порядке, она не нуждается в медицинской помощи», — пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». Женщину нашли волонтеры из Челябинской области. Сообщение о пропаже свердловской туристки поступило в МЧС днем 16 сентября. Она с группой спускалась на Малый Иремель. Другие туристы пытались найти женщину, но не смогли, сообщили в МЧС. Женщину искали с помощью вертолета и беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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