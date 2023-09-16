Туристку из Екатеринбурга, пропавшую в Башкирии, нашли живой

Туристку из Екатеринбурга, которая потерялась во время спуска c Большого на Малый Иремель в Башкортостане, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
«Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого на Малый Иремель нашли живой на горе Ягодной. С ней все в порядке, она не нуждается в медицинской помощи», — пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». Женщину нашли волонтеры из Челябинской области.
Сообщение о пропаже свердловской туристки поступило в МЧС днем 16 сентября. Она с группой спускалась на Малый Иремель. Другие туристы пытались найти женщину, но не смогли, сообщили в МЧС. Женщину искали с помощью вертолета и беспилотников.
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