Туристку из Екатеринбурга, пропавшую в Башкирии, нашли живой

16 сентября 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Женщину нашли на горе Ягодной (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристку из Екатеринбурга, которая потерялась во время спуска c Большого на Малый Иремель в Башкортостане, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан. «Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого на Малый Иремель нашли живой на горе Ягодной. С ней все в порядке, она не нуждается в медицинской помощи», — пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». Женщину нашли волонтеры из Челябинской области. Сообщение о пропаже свердловской туристки поступило в МЧС днем 16 сентября. Она с группой спускалась на Малый Иремель. Другие туристы пытались найти женщину, но не смогли, сообщили в МЧС. Женщину искали с помощью вертолета и беспилотников.

Туристку из Екатеринбурга, которая потерялась во время спуска c Большого на Малый Иремель в Башкортостане, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан. «Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого на Малый Иремель нашли живой на горе Ягодной. С ней все в порядке, она не нуждается в медицинской помощи», — пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». Женщину нашли волонтеры из Челябинской области. Сообщение о пропаже свердловской туристки поступило в МЧС днем 16 сентября. Она с группой спускалась на Малый Иремель. Другие туристы пытались найти женщину, но не смогли, сообщили в МЧС. Женщину искали с помощью вертолета и беспилотников.