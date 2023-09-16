Миасс отправил бойцам на передовую фуру с начинкой из внедорожников

В Миассе Челябинской области отправили на передовую фуру гуманитарной помощи, внутри которой находятся внедорожники УАЗ и Нива, а также сотни коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова.
«Собрали фуру, куда вместились два внедорожника — УАЗ „Буханка“ и Chevrolet Niva. Оставшееся место заняли коробки, куда положили множество нужных на фронте вещей: масксети, продукты, стиральная машина, запчасти, ремонтный и строительный инструмент, продукты, лекарства, одежда», — рассказала URA.RU Красильникова.
Активисты рассказали, что гуманитарную помощь вновь повез на передовую председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов. Сбор осуществляли силами общественного патриотического движения «ZOV Миасса», совместно с волонтерами проекта «Время помогать» и Городским советом ветеранов.
Ранее жители Челябинской области взяли под опеку детские реабилитационные центры в двух городах Луганской народной республики (ЛНР). Для детей организовали регулярную отправку гуманитарной помощи.
В большую фуру последовательно загрузили автомобиль УАЗ
В Миассе Челябинской области отправили на передовую фуру гуманитарной помощи, внутри которой находятся внедорожники УАЗ и Нива, а также сотни коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. «Собрали фуру, куда вместились два внедорожника — УАЗ „Буханка“ и Chevrolet Niva. Оставшееся место заняли коробки, куда положили множество нужных на фронте вещей: масксети, продукты, стиральная машина, запчасти, ремонтный и строительный инструмент, продукты, лекарства, одежда», — рассказала URA.RU Красильникова. Активисты рассказали, что гуманитарную помощь вновь повез на передовую председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов. Сбор осуществляли силами общественного патриотического движения «ZOV Миасса», совместно с волонтерами проекта «Время помогать» и Городским советом ветеранов. Ранее жители Челябинской области взяли под опеку детские реабилитационные центры в двух городах Луганской народной республики (ЛНР). Для детей организовали регулярную отправку гуманитарной помощи.