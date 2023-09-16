16 сентября 2023
15 сентября 2023

Жительница Далматова избежала наказания за кражу смартфона

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Курганской области похитила смартфон в школе искусств Фото:

Жительница Далматово Курганской области похитила чужой смартфон в городской школе искусств. Злоумышленница смогла избежать наказания. Об этом говорится в судебных материалах.

«Женщина похитила смартфон стоимостью 10 тысяч рублей из гардероба Далматовской школы искусств. Она понимала, что телефон принадлежит кому-то из учащихся», — указано в материалах, опубликованных на сайте Далматовского районного суда.

На суде потерпевшая попросила закрыть уголовное дело, поскольку подсудимая вернула ей смартфон и еще деньги на сумму 5000 рублей. Она ее простила. Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Ранее жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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Жительница Далматово Курганской области похитила чужой смартфон в городской школе искусств. Злоумышленница смогла избежать наказания. Об этом говорится в судебных материалах. «Женщина похитила смартфон стоимостью 10 тысяч рублей из гардероба Далматовской школы искусств. Она понимала, что телефон принадлежит кому-то из учащихся», — указано в материалах, опубликованных на сайте Далматовского районного суда. На суде потерпевшая попросила закрыть уголовное дело, поскольку подсудимая вернула ей смартфон и еще деньги на сумму 5000 рублей. Она ее простила. Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Ранее жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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