Жительница Далматова избежала наказания за кражу смартфона

Жительница Далматово Курганской области похитила чужой смартфон в городской школе искусств. Злоумышленница смогла избежать наказания. Об этом говорится в судебных материалах.
«Женщина похитила смартфон стоимостью 10 тысяч рублей из гардероба Далматовской школы искусств. Она понимала, что телефон принадлежит кому-то из учащихся», — указано в материалах, опубликованных на сайте Далматовского районного суда.
На суде потерпевшая попросила закрыть уголовное дело, поскольку подсудимая вернула ей смартфон и еще деньги на сумму 5000 рублей. Она ее простила. Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
Ранее жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.
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