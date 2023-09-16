Жительница Далматова избежала наказания за кражу смартфона

17 сентября 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области похитила смартфон в школе искусств Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Далматово Курганской области похитила чужой смартфон в городской школе искусств. Злоумышленница смогла избежать наказания. Об этом говорится в судебных материалах. «Женщина похитила смартфон стоимостью 10 тысяч рублей из гардероба Далматовской школы искусств. Она понимала, что телефон принадлежит кому-то из учащихся», — указано в материалах, опубликованных на сайте Далматовского районного суда. На суде потерпевшая попросила закрыть уголовное дело, поскольку подсудимая вернула ей смартфон и еще деньги на сумму 5000 рублей. Она ее простила. Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Ранее жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Жительница Далматово Курганской области похитила чужой смартфон в городской школе искусств. Злоумышленница смогла избежать наказания. Об этом говорится в судебных материалах. «Женщина похитила смартфон стоимостью 10 тысяч рублей из гардероба Далматовской школы искусств. Она понимала, что телефон принадлежит кому-то из учащихся», — указано в материалах, опубликованных на сайте Далматовского районного суда. На суде потерпевшая попросила закрыть уголовное дело, поскольку подсудимая вернула ей смартфон и еще деньги на сумму 5000 рублей. Она ее простила. Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Ранее жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы.