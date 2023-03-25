25 марта 2023
24 марта 2023

Жительница Кургана ударила знакомую и забрала у нее телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Подозреваемую задержали сотрудники полиции Фото:

Ранее судимая жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В одном из общежитий Кургана совершен грабеж. Во время распития спиртного 29-летняя ранее судимая местная жительница ударила свою знакомую и забрала у нее телефон, после чего скрылась. Украденное подозреваемая сдала в комиссионный магазин», — сообщается в ведомстве.

Позже подозреваемую задержала полиция. Против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана привела ребенка в детсад и украла телефон воспитателя. После задержания сотрудниками уголовного розыска она созналась в преступлении.

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Ранее судимая жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В одном из общежитий Кургана совершен грабеж. Во время распития спиртного 29-летняя ранее судимая местная жительница ударила свою знакомую и забрала у нее телефон, после чего скрылась. Украденное подозреваемая сдала в комиссионный магазин», — сообщается в ведомстве. Позже подозреваемую задержала полиция. Против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана привела ребенка в детсад и украла телефон воспитателя. После задержания сотрудниками уголовного розыска она созналась в преступлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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