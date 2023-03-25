Жительница Кургана ударила знакомую и забрала у нее телефон

26 марта 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Подозреваемую задержали сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее судимая жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В одном из общежитий Кургана совершен грабеж. Во время распития спиртного 29-летняя ранее судимая местная жительница ударила свою знакомую и забрала у нее телефон, после чего скрылась. Украденное подозреваемая сдала в комиссионный магазин», — сообщается в ведомстве. Позже подозреваемую задержала полиция. Против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана привела ребенка в детсад и украла телефон воспитателя. После задержания сотрудниками уголовного розыска она созналась в преступлении.

Ранее судимая жительница Кургана ударила свою знакомую и отобрала у нее телефон. Украденное женщина сдала в комиссионный магазин, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В одном из общежитий Кургана совершен грабеж. Во время распития спиртного 29-летняя ранее судимая местная жительница ударила свою знакомую и забрала у нее телефон, после чего скрылась. Украденное подозреваемая сдала в комиссионный магазин», — сообщается в ведомстве. Позже подозреваемую задержала полиция. Против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана привела ребенка в детсад и украла телефон воспитателя. После задержания сотрудниками уголовного розыска она созналась в преступлении.