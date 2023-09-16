Курганцам змеи мешают собирать грибы в лесу

17 сентября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Грибников пугают змеи, которые еще не спят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грибники в Курганской области при сборе сталкиваются со змеями, которые еще не впали в спячку. Об одной такой встрече рассказал житель областного центра Николай Бухтояров. «Собираю грибы в овраге, смотрю — листья шевелятся. Выползает длинная змеюка, бантика нет, черная. У меня вместо рук выросли ноги. Это я к тому, что они еще не спят», — написал грибник в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы поста отметили, что каждый день встречают змей в лесу. Пользователи соцсети предположили, что сейчас в регионе нет холодов, и пресмыкающиеся вползают на солнце, чтобы погреться. Ранее URA.RU писало о жительница Кургана, которая заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Также рептилию находили на крыше ТРЦ «Стрекоза».

Грибники в Курганской области при сборе сталкиваются со змеями, которые еще не впали в спячку. Об одной такой встрече рассказал житель областного центра Николай Бухтояров. «Собираю грибы в овраге, смотрю — листья шевелятся. Выползает длинная змеюка, бантика нет, черная. У меня вместо рук выросли ноги. Это я к тому, что они еще не спят», — написал грибник в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы поста отметили, что каждый день встречают змей в лесу. Пользователи соцсети предположили, что сейчас в регионе нет холодов, и пресмыкающиеся вползают на солнце, чтобы погреться. Ранее URA.RU писало о жительница Кургана, которая заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Также рептилию находили на крыше ТРЦ «Стрекоза».