16 сентября 2023
15 сентября 2023

Курганцам змеи мешают собирать грибы в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибников пугают змеи, которые еще не спят Фото:

Грибники в Курганской области при сборе сталкиваются со змеями, которые еще не впали в спячку. Об одной такой встрече рассказал житель областного центра Николай Бухтояров.

«Собираю грибы в овраге, смотрю — листья шевелятся. Выползает длинная змеюка, бантика нет, черная. У меня вместо рук выросли ноги. Это я к тому, что они еще не спят», — написал грибник в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы поста отметили, что каждый день встречают змей в лесу. Пользователи соцсети предположили, что сейчас в регионе нет холодов, и пресмыкающиеся вползают на солнце, чтобы погреться.

Ранее URA.RU писало о жительница Кургана, которая заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Также рептилию находили на крыше ТРЦ «Стрекоза».

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Грибники в Курганской области при сборе сталкиваются со змеями, которые еще не впали в спячку. Об одной такой встрече рассказал житель областного центра Николай Бухтояров. «Собираю грибы в овраге, смотрю — листья шевелятся. Выползает длинная змеюка, бантика нет, черная. У меня вместо рук выросли ноги. Это я к тому, что они еще не спят», — написал грибник в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы поста отметили, что каждый день встречают змей в лесу. Пользователи соцсети предположили, что сейчас в регионе нет холодов, и пресмыкающиеся вползают на солнце, чтобы погреться. Ранее URA.RU писало о жительница Кургана, которая заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Также рептилию находили на крыше ТРЦ «Стрекоза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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