Курганцам змеи мешают собирать грибы в лесу

Грибники в Курганской области при сборе сталкиваются со змеями, которые еще не впали в спячку. Об одной такой встрече рассказал житель областного центра Николай Бухтояров.
«Собираю грибы в овраге, смотрю — листья шевелятся. Выползает длинная змеюка, бантика нет, черная. У меня вместо рук выросли ноги. Это я к тому, что они еще не спят», — написал грибник в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
Комментаторы поста отметили, что каждый день встречают змей в лесу. Пользователи соцсети предположили, что сейчас в регионе нет холодов, и пресмыкающиеся вползают на солнце, чтобы погреться.
Ранее URA.RU писало о жительница Кургана, которая заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Также рептилию находили на крыше ТРЦ «Стрекоза».
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