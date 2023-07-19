Жительница Кургана заметила змею возле городской поликлиники. Видео

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
В Кургане змея ползала у поликлиники по ул. Томина Фото:

Жительница Кургана заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Видео с рептилией размещено в telegram-канале «Курганские.ру».

«Это змея на ул. Томина, д. 82», — говорится в сообщении автора. На видео уж уползает от женщины и прячется за сайдингом здания. По указанному адресу расположена поликлиника №2.

По данным из открытых источников, в Курганской области наиболее распространенный вид змей — уж обыкновенный. Ужи чаще обитают по берегам небольших лесных рек, озер, болот. В регионе встречаются и гадюки.

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли змею на популярном пляже Голубые озера. Кроме того, в начале июля змея заползла на спортивную площадку школы №7 в районе Заозерный. Об этом сообщил один из местных жителей. А жители пятиэтажки по ул. Пролетарская жаловались, что в доме поселились змеи.

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Жительница Кургана заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Видео с рептилией размещено в telegram-канале «Курганские.ру». «Это змея на ул. Томина, д. 82», — говорится в сообщении автора. На видео уж уползает от женщины и прячется за сайдингом здания. По указанному адресу расположена поликлиника №2. По данным из открытых источников, в Курганской области наиболее распространенный вид змей — уж обыкновенный. Ужи чаще обитают по берегам небольших лесных рек, озер, болот. В регионе встречаются и гадюки. Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли змею на популярном пляже Голубые озера. Кроме того, в начале июля змея заползла на спортивную площадку школы №7 в районе Заозерный. Об этом сообщил один из местных жителей. А жители пятиэтажки по ул. Пролетарская жаловались, что в доме поселились змеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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