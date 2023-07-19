Жительница Кургана заметила живую змею возле поликлиники №2 по улице Томина. Видео с рептилией размещено в telegram-канале «Курганские.ру».
«Это змея на ул. Томина, д. 82», — говорится в сообщении автора. На видео уж уползает от женщины и прячется за сайдингом здания. По указанному адресу расположена поликлиника №2.
По данным из открытых источников, в Курганской области наиболее распространенный вид змей — уж обыкновенный. Ужи чаще обитают по берегам небольших лесных рек, озер, болот. В регионе встречаются и гадюки.
Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли змею на популярном пляже Голубые озера. Кроме того, в начале июля змея заползла на спортивную площадку школы №7 в районе Заозерный. Об этом сообщил один из местных жителей. А жители пятиэтажки по ул. Пролетарская жаловались, что в доме поселились змеи.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.