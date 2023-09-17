LATimes: победа России в СВО станет катастрофой для США 17 сентября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + На Западе стали осознавать, что Украина не вернет территории Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в конфликте на Украине будет катастрофой для США и сделает президента Владимира Путина сильнейшим в Европе лидером. Об этом сообщили в американской газете Los Angeles Times. «Победа России на Украине стала бы катастрофой для Соединенных Штатов, даже более разрушительной, чем хаотический вывод войск из Афганистана», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что победа РФ на Украине сделает Путина сильнейшим человеком Восточной Европы и позволит увеличить влияние трехстороннего союза России, Китая и Северной Кореи. Ранее сообщалось, что европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте, передает телеканал 360. Победа России в конфликте на Украине будет катастрофой для США и сделает президента Владимира Путина сильнейшим в Европе лидером. Об этом сообщили в американской газете Los Angeles Times. «Победа России на Украине стала бы катастрофой для Соединенных Штатов, даже более разрушительной, чем хаотический вывод войск из Афганистана», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что победа РФ на Украине сделает Путина сильнейшим человеком Восточной Европы и позволит увеличить влияние трехстороннего союза России, Китая и Северной Кореи. Ранее сообщалось, что европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям