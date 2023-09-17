LATimes: победа России в СВО станет катастрофой для США

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
На Западе стали осознавать, что Украина не вернет территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России в конфликте на Украине будет катастрофой для США и сделает президента Владимира Путина сильнейшим в Европе лидером. Об этом сообщили в американской газете Los Angeles Times.

«Победа России на Украине стала бы катастрофой для Соединенных Штатов, даже более разрушительной, чем хаотический вывод войск из Афганистана», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что победа РФ на Украине сделает Путина сильнейшим человеком Восточной Европы и позволит увеличить влияние трехстороннего союза России, Китая и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте, передает телеканал 360.

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Победа России в конфликте на Украине будет катастрофой для США и сделает президента Владимира Путина сильнейшим в Европе лидером. Об этом сообщили в американской газете Los Angeles Times. «Победа России на Украине стала бы катастрофой для Соединенных Штатов, даже более разрушительной, чем хаотический вывод войск из Афганистана», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что победа РФ на Украине сделает Путина сильнейшим человеком Восточной Европы и позволит увеличить влияние трехстороннего союза России, Китая и Северной Кореи. Ранее сообщалось, что европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченную территорию. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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