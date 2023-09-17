17 сентября 2023

Книги о Челябинской области появились в библиотеках ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Снежинск. Челябинская область., библиотека, книги
По одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке Волновахского района Фото:

Фонд районной библиотеки города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР) пополнился книгами об истории и культуре Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волновахского района в telegram-канале.

«Фонд районной библиотеки Волновахи пополнился книгами об истории, природе, культуре Челябинской области. Красочное издание с высококачественными фотографиями теперь доступно любому жителю района», — отмечает пресс-служба администрации. Также по одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке района. Представитель Челябинской области Дмитрий Гатов вручил первый экземпляр издания главе Волновахского района Константину Зинченко.

Ранее Челябинская область направила 27,4 миллиона рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха ДНР. Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов народной республики.

Первый экземпляр книг вручили главе Волновахского района Константину Зинченко
Первый экземпляр книг вручили главе Волновахского района Константину Зинченко

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Фонд районной библиотеки города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР) пополнился книгами об истории и культуре Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волновахского района в telegram-канале. «Фонд районной библиотеки Волновахи пополнился книгами об истории, природе, культуре Челябинской области. Красочное издание с высококачественными фотографиями теперь доступно любому жителю района», — отмечает пресс-служба администрации. Также по одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке района. Представитель Челябинской области Дмитрий Гатов вручил первый экземпляр издания главе Волновахского района Константину Зинченко. Ранее Челябинская область направила 27,4 миллиона рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха ДНР. Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов народной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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