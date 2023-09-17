Книги о Челябинской области появились в библиотеках ДНР. Фото

18 сентября 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

По одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке Волновахского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд районной библиотеки города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР) пополнился книгами об истории и культуре Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волновахского района в telegram-канале. «Фонд районной библиотеки Волновахи пополнился книгами об истории, природе, культуре Челябинской области. Красочное издание с высококачественными фотографиями теперь доступно любому жителю района», — отмечает пресс-служба администрации. Также по одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке района. Представитель Челябинской области Дмитрий Гатов вручил первый экземпляр издания главе Волновахского района Константину Зинченко. Ранее Челябинская область направила 27,4 миллиона рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха ДНР. Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов народной республики. Первый экземпляр книг вручили главе Волновахского района Константину Зинченко Фото с telegram-канала администрации Волновахского района (https://t.me/volnovahaDNR/23072)

Фонд районной библиотеки города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР) пополнился книгами об истории и культуре Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волновахского района в telegram-канале. «Фонд районной библиотеки Волновахи пополнился книгами об истории, природе, культуре Челябинской области. Красочное издание с высококачественными фотографиями теперь доступно любому жителю района», — отмечает пресс-служба администрации. Также по одной книге про Южный Урал появится в каждой библиотеке района. Представитель Челябинской области Дмитрий Гатов вручил первый экземпляр издания главе Волновахского района Константину Зинченко. Ранее Челябинская область направила 27,4 миллиона рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха ДНР. Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов народной республики.