Челябинская область выделит 27 млн рублей на учебники и оборудование для детей ДНР

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Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой народной республики Фото:

Челябинская область направит 27,4 миллионов рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в соцсети.

«Школам и техникумам Ясиноватой и Волновахи поможет Челябинская область. Шеф-регион выделил 27,4 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования, учебников и наглядных пособий», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Волновахского района ДНР со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Сообщается также, что в детские сады уже отправлены мебель, оргтехника, различный инвентарь и игрушки.

Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой народной республики. Южный Урал помогает с ремонтом, строительством соцобъектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко приезжал в Челябинск на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Он принял участие в мероприятии, которое проводит губернатор Челябинской области, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер.

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Челябинская область направит 27,4 миллионов рублей на покупку необходимого оборудования, а также учебников и наглядных пособий для школ и техникумов городов Ясиноватая и Волноваха Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в соцсети. «Школам и техникумам Ясиноватой и Волновахи поможет Челябинская область. Шеф-регион выделил 27,4 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования, учебников и наглядных пособий», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Волновахского района ДНР со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Сообщается также, что в детские сады уже отправлены мебель, оргтехника, различный инвентарь и игрушки. Ясиноватая и Волноваха входят в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой народной республики. Южный Урал помогает с ремонтом, строительством соцобъектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях. Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко приезжал в Челябинск на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Он принял участие в мероприятии, которое проводит губернатор Челябинской области, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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