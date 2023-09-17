Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу энергетиков подросткам

Депутат Государственной Думы (ГД) Султан Хамзаев намерен восстановить работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. Об этом пишет РИА Новости.
«В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. <…> Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года», — отметил депутат Хамзаев. Его цитирует
Хамзаев напомнил, что сейчас запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним действует в 30 регионах России. Там подобная практика вполне успешна.
Ранее власти России уже были намерены запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проработать запрет поручала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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