17 сентября 2023
16 сентября 2023

Источник рассказал подробности об упавшей на рельсы метро екатеринбурженке

Женщину, упавшую на пути в метро Екатеринбурга, никто не толкал
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, метрополитен, проспект космонавтов, метро, станция метро
Движение на станции Проспект Космонавтов уже восстановили Фото:

Упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге оказалась местная жительница 40 лет. Источник в оперативных службах рассказал URA.RU подробности ЧП.

«Упавшая на рельсы — женщина 1983 года рождения, жительница Екатеринбурга. Происшествие случилось в утренний час пик. Из-за большого количества пассажиров на станции момент плохо виден на камерах наблюдения, их сейчас изучает полиция. Со слов опрошенных людей, женщину никто не толкал», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшая доставлена экстренно в больницу. На данный момент точной информации о полученных травмах нет.

ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, потом вдруг заплакала и упала на рельсы. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс, цены на такси взлетели до тысячи рублей.

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Упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге оказалась местная жительница 40 лет. Источник в оперативных службах рассказал URA.RU подробности ЧП. «Упавшая на рельсы — женщина 1983 года рождения, жительница Екатеринбурга. Происшествие случилось в утренний час пик. Из-за большого количества пассажиров на станции момент плохо виден на камерах наблюдения, их сейчас изучает полиция. Со слов опрошенных людей, женщину никто не толкал», — сказал собеседник агентства. Пострадавшая доставлена экстренно в больницу. На данный момент точной информации о полученных травмах нет. ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, потом вдруг заплакала и упала на рельсы. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс, цены на такси взлетели до тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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