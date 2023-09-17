Источник рассказал подробности об упавшей на рельсы метро екатеринбурженке

Упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге оказалась местная жительница 40 лет. Источник в оперативных службах рассказал URA.RU подробности ЧП.
«Упавшая на рельсы — женщина 1983 года рождения, жительница Екатеринбурга. Происшествие случилось в утренний час пик. Из-за большого количества пассажиров на станции момент плохо виден на камерах наблюдения, их сейчас изучает полиция. Со слов опрошенных людей, женщину никто не толкал», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшая доставлена экстренно в больницу. На данный момент точной информации о полученных травмах нет.
ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, потом вдруг заплакала и упала на рельсы. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс, цены на такси взлетели до тысячи рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.