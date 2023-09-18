Пропавшая свердловская туристка две ночи провела в челябинских лесах

18 сентября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

В поисках заблудившейся туристки были задействованы вертолеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заблудившаяся туристка из Свердловской области провела в челябинских лесах две холодные ночи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Группа жителей Свердловской области совершала восхождение на гору Малый Иремель. Одна из туристок предупредила коллег о необходимости уединения и ушла в лес, в сторону лагеря, однако в лагерь не вернулась. На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков „Зигальга“, „Иремель“ и „Таганай“. Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре ведомства. После двух холодных ночевок женщина оказала жива и здорова. Туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».

Заблудившаяся туристка из Свердловской области провела в челябинских лесах две холодные ночи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Группа жителей Свердловской области совершала восхождение на гору Малый Иремель. Одна из туристок предупредила коллег о необходимости уединения и ушла в лес, в сторону лагеря, однако в лагерь не вернулась. На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков „Зигальга“, „Иремель“ и „Таганай“. Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре ведомства. После двух холодных ночевок женщина оказала жива и здорова. Туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».