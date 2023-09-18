Пропавшая свердловская туристка две ночи провела в челябинских лесах

Заблудившаяся туристка из Свердловской области провела в челябинских лесах две холодные ночи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«Группа жителей Свердловской области совершала восхождение на гору Малый Иремель. Одна из туристок предупредила коллег о необходимости уединения и ушла в лес, в сторону лагеря, однако в лагерь не вернулась. На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков „Зигальга“, „Иремель“ и „Таганай“. Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре ведомства.
После двух холодных ночевок женщина оказала жива и здорова. Туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».
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