Пропавшая свердловская туристка две ночи провела в челябинских лесах

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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, тайга, уватский район, река с вертолета, демьянка, поиски пропавших людей
В поисках заблудившейся туристки были задействованы вертолеты Фото:

Заблудившаяся туристка из Свердловской области провела в челябинских лесах две холодные ночи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Группа жителей Свердловской области совершала восхождение на гору Малый Иремель. Одна из туристок предупредила коллег о необходимости уединения и ушла в лес, в сторону лагеря, однако в лагерь не вернулась. На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков „Зигальга“, „Иремель“ и „Таганай“. Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре ведомства.

После двух холодных ночевок женщина оказала жива и здорова. Туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».

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Заблудившаяся туристка из Свердловской области провела в челябинских лесах две холодные ночи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Группа жителей Свердловской области совершала восхождение на гору Малый Иремель. Одна из туристок предупредила коллег о необходимости уединения и ушла в лес, в сторону лагеря, однако в лагерь не вернулась. На поиски пропавшей туристки были подняты все экстренные службы и сотрудники парков „Зигальга“, „Иремель“ и „Таганай“. Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшая была обнаружена на курумнике у хребта Ягодный», — сообщили в пресс-центре ведомства. После двух холодных ночевок женщина оказала жива и здорова. Туристка пешком ушла с территории парка «Иремель» на территорию национального парка «Зигальга».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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