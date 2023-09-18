Подоляк заявил об успешности контрнаступления ВСУ, несмотря на критику

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ успешным, несмотря на критику действий украинских военных в западных СМИ и политических кругах. В интервью CNN он заявил, что ВСУ владеют инициативой на фронте.
«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил Подоляк в интервью американскому телеканалу. Слова советника передает РИА Новости.
Тактика ВСУ на поле боя ранее неоднократно подвергалась критике в западных СМИ. О том, что разрекламированное Киевом контрнаступление оказалось провальным, заявляли и в ЦРУ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ при контрнаступлении составили более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киев не смог достичь никаких результатов. По заявлению бывшего лейтенант-коммандера армии США Джона Нагла, ВСУ должны постараться совершить прорыв до конца осени. Иначе осенняя распутица не позволит им реализовать поставленные задачи.
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