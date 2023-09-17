17 сентября 2023

Ольга Бузова выпустила шоу о Пермском Политехе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Ольга Бузова в новом шоу инспектирует вузы России Фото:

Вышел в свет эпизод шоу «Ольга Вузова», в котором известная ведущая и певица инспектирует Пермский Политех (ПНИПУ). Отправной точкой путешествия по вузу стала лаборатория робототехники, где Бузова станцевала с роботами. Один из них по имени Кеша провел для телезвезды дальнейшую экскурсию.

Бузова посетила научно-образовательный центр геологии и разработки нефтяных и газовых месторождения, где провела несколько опытов, и центр авиационных композитных технологий ПНИПУ. В конце шоу Бузовой показали общежитие студентов. «Здорово! Чистенько! Знаете, это как хороший мотель, очень уютно», — оценила ведущая быт студентов. Видео доступно на странице проекта Woman.ru в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что съемки шоу проходили в начале июня. Позже в пресс-службе ПНИПУ говорили, что Бузова нашла себе в вузе друга, которым, как выяснилось, стал робот Кеша.

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Вышел в свет эпизод шоу «Ольга Вузова», в котором известная ведущая и певица инспектирует Пермский Политех (ПНИПУ). Отправной точкой путешествия по вузу стала лаборатория робототехники, где Бузова станцевала с роботами. Один из них по имени Кеша провел для телезвезды дальнейшую экскурсию. Бузова посетила научно-образовательный центр геологии и разработки нефтяных и газовых месторождения, где провела несколько опытов, и центр авиационных композитных технологий ПНИПУ. В конце шоу Бузовой показали общежитие студентов. «Здорово! Чистенько! Знаете, это как хороший мотель, очень уютно», — оценила ведущая быт студентов. Видео доступно на странице проекта Woman.ru в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что съемки шоу проходили в начале июня. Позже в пресс-службе ПНИПУ говорили, что Бузова нашла себе в вузе друга, которым, как выяснилось, стал робот Кеша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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