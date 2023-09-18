Свердловчанка, подозреваемая в убийстве мамы, начала жизнь в поселке со скандала

18 сентября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

На второй неделе проживания домой к подозреваемой приехали силовики (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем подозревается в убийстве своей матери, переехала в поселок Уфимский из Красноуфимска больше года назад. На второй неделе проживания, по данным источника URA.RU, соседи из-за громких криков вызвали полицейских к ним домой. 19-летняя Нуриза подозревается в убийстве матери. Она, как писал telegram-канал Ural Mash, сделала это вместе с 37-летним сожителем Евгением. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Убив ее, пара спрятала тело и обратилась в полицию с заявлением о пропаже женщины. Однако силовики не поверили влюбленным. Шугаиповы переехали в Уфимский в конце марта 2022 года. Тогда у Нуризы была только одна маленькая дочка, позднее она родила вторую. «К ним на второй неделе в гости приехал родственник. Он сильно выпил с матерью Нуризы. Сама девушка тоже была пьяной. Ночью дома начался скандал. Из-за этого соседи вызвали полицию», — пояснил собеседник агентства. После данного инцидента семью поставили на учет в ПДН. Спустя пять месяцев их с учета сняли, поскольку замечаний к ним не было. Новость по теме Свердловчанка, подозреваемая в убийстве матери, пытается вернуть детей По слухам, мать Нуризы часто выпивала и конфликтовала с людьми. Саму Нуризу пьяной не видели. Источник URA.RU говорил, что девушка могла бить свою мать. Один раз она сделала это на глазах у врачей, которые приехали к ним домой, чтобы проверить детей. Тогда на Нуризе не было одежды. Убийство произошло в середине сентября. Сожитель Нуризы задержан, а она сама находится дома под подпиской о невыезде. У молодой матери забрали двух маленьких дочек. По последним данным URA.RU, они находятся в педиатрическом отделении Ачитской ЦРБ. Их готовят к отправке в детский дом. Шугаипова пытается вернуть девочек домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем подозревается в убийстве своей матери, переехала в поселок Уфимский из Красноуфимска больше года назад. На второй неделе проживания, по данным источника URA.RU, соседи из-за громких криков вызвали полицейских к ним домой. 19-летняя Нуриза подозревается в убийстве матери. Она, как писал telegram-канал Ural Mash, сделала это вместе с 37-летним сожителем Евгением. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Убив ее, пара спрятала тело и обратилась в полицию с заявлением о пропаже женщины. Однако силовики не поверили влюбленным. Шугаиповы переехали в Уфимский в конце марта 2022 года. Тогда у Нуризы была только одна маленькая дочка, позднее она родила вторую. «К ним на второй неделе в гости приехал родственник. Он сильно выпил с матерью Нуризы. Сама девушка тоже была пьяной. Ночью дома начался скандал. Из-за этого соседи вызвали полицию», — пояснил собеседник агентства. После данного инцидента семью поставили на учет в ПДН. Спустя пять месяцев их с учета сняли, поскольку замечаний к ним не было. По слухам, мать Нуризы часто выпивала и конфликтовала с людьми. Саму Нуризу пьяной не видели. Источник URA.RU говорил, что девушка могла бить свою мать. Один раз она сделала это на глазах у врачей, которые приехали к ним домой, чтобы проверить детей. Тогда на Нуризе не было одежды. Убийство произошло в середине сентября. Сожитель Нуризы задержан, а она сама находится дома под подпиской о невыезде. У молодой матери забрали двух маленьких дочек. По последним данным URA.RU, они находятся в педиатрическом отделении Ачитской ЦРБ. Их готовят к отправке в детский дом. Шугаипова пытается вернуть девочек домой.