МИД РФ вызвал посла Франции после скандала с российскими журналистами 18 сентября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 + Послу Франции выразили протест из-за того, что охранники Эммануэля Макрона не пустили журналистов на пресс-конференцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России. Ему выражен протест в связи с действиями Франции по отношению к российским журналистам. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «В МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении российских журналистов, находящихся за границей», — сообщили URA.RU в МИД РФ. Ранее российским корреспондентам в грубой форме отказали в участии в пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20. В МИД РФ отметили, что Франция тем самым нарушила принцип свободы прессы. Инцидент с российскими журналистами произошел 10 сентября. Охрана Макрона даже попыталась разбить телефон российского корреспондента, на который велась съемка. Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России. Ему выражен протест в связи с действиями Франции по отношению к российским журналистам. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «В МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении российских журналистов, находящихся за границей», — сообщили URA.RU в МИД РФ. Ранее российским корреспондентам в грубой форме отказали в участии в пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20. В МИД РФ отметили, что Франция тем самым нарушила принцип свободы прессы. Инцидент с российскими журналистами произошел 10 сентября. Охрана Макрона даже попыталась разбить телефон российского корреспондента, на который велась съемка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям