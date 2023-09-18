МИД РФ вызвал посла Франции после скандала с российскими журналистами

Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России. Ему выражен протест в связи с действиями Франции по отношению к российским журналистам. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«В МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении российских журналистов, находящихся за границей», — сообщили URA.RU в МИД РФ. Ранее российским корреспондентам в грубой форме отказали в участии в пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20.
В МИД РФ отметили, что Франция тем самым нарушила принцип свободы прессы. Инцидент с российскими журналистами произошел 10 сентября. Охрана Макрона даже попыталась разбить телефон российского корреспондента, на который велась съемка.
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