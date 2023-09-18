МИД РФ вызвал посла Франции после скандала с российскими журналистами

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Послу Франции выразили протест из-за того, что охранники Эммануэля Макрона не пустили журналистов на пресс-конференцию Фото:

Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России. Ему выражен протест в связи с действиями Франции по отношению к российским журналистам. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«В МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении российских журналистов, находящихся за границей», — сообщили URA.RU в МИД РФ. Ранее российским корреспондентам в грубой форме отказали в участии в пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20.

В МИД РФ отметили, что Франция тем самым нарушила принцип свободы прессы. Инцидент с российскими журналистами произошел 10 сентября. Охрана Макрона даже попыталась разбить телефон российского корреспондента, на который велась съемка.

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Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России. Ему выражен протест в связи с действиями Франции по отношению к российским журналистам. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «В МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении российских журналистов, находящихся за границей», — сообщили URA.RU в МИД РФ. Ранее российским корреспондентам в грубой форме отказали в участии в пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20. В МИД РФ отметили, что Франция тем самым нарушила принцип свободы прессы. Инцидент с российскими журналистами произошел 10 сентября. Охрана Макрона даже попыталась разбить телефон российского корреспондента, на который велась съемка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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