Путин принял решение, которое повлияет на доходы россиян

18 сентября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин принял решение, которое повлияет на доходы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Решение проблем с ослаблением рубля и разгоном инфляции позитивно скажется на доходах населения и на развитии экономики страны в целом. Это также положительно повлияет на бюджетные социальные выплаты, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов поручение президента РФ Владимира Путина решить проблемы с падением курса национальной валюты и с инфляцией, которое он дал на совещании с экономическим блоком правительства 18 сентября. «Слабый рубль имеет достаточно много негативных проявлений, заключающихся в разгоне инфляции, снижении доходов населения. Это отрицательно сказывается на объемах социальных выплат, на необходимости реализации разного рода проектов, где выплаты производятся в рублях, — стоимость различных товаров, работ, услуг, закупаемых за счет бюджета, будет возрастать. Это вызывает сложности и для импортеров продукции. В связи с этим возникают риски замедления экономического развития», — пояснил Климанов. Вместе с тем, по словам эксперта, есть общее понимание того, что при значительных нефтегазовых экспортных доходах слабый рубль положительно сказывается на бюджете, так как в расчете на рубли приносит в бюджет денег больше. «С точки зрения насыщения бюджета доходами слабый рубль выгоден. Но все-таки это явление имеет много негативных сторон, поэтому президент и обратил внимание на то, чтобы рубль занимал стабильные позиции и не ослаблялся в течение короткого времени», — сказал Владимир Климанов. В ходе совещания по экономическим вопросам, на котором обсуждался проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, президент Путин назвал текущую экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной. Бюджет в августе исполнен с профицитом. Нефтегазовые доходы казны в июле—августе не только восстановились, но и продолжают расти. «Очевидно, что одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь — это ослабление рубля. Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», — подчеркнул президент. Путин заявил, что «этап восстановления российской экономики завершен», «беспрецедентное внешнее давление» страна выдержала. «ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития. Федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан, исходя из наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — сказал Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение проблем с ослаблением рубля и разгоном инфляции позитивно скажется на доходах населения и на развитии экономики страны в целом. Это также положительно повлияет на бюджетные социальные выплаты, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов поручение президента РФ Владимира Путина решить проблемы с падением курса национальной валюты и с инфляцией, которое он дал на совещании с экономическим блоком правительства 18 сентября. «Слабый рубль имеет достаточно много негативных проявлений, заключающихся в разгоне инфляции, снижении доходов населения. Это отрицательно сказывается на объемах социальных выплат, на необходимости реализации разного рода проектов, где выплаты производятся в рублях, — стоимость различных товаров, работ, услуг, закупаемых за счет бюджета, будет возрастать. Это вызывает сложности и для импортеров продукции. В связи с этим возникают риски замедления экономического развития», — пояснил Климанов. Вместе с тем, по словам эксперта, есть общее понимание того, что при значительных нефтегазовых экспортных доходах слабый рубль положительно сказывается на бюджете, так как в расчете на рубли приносит в бюджет денег больше. «С точки зрения насыщения бюджета доходами слабый рубль выгоден. Но все-таки это явление имеет много негативных сторон, поэтому президент и обратил внимание на то, чтобы рубль занимал стабильные позиции и не ослаблялся в течение короткого времени», — сказал Владимир Климанов. В ходе совещания по экономическим вопросам, на котором обсуждался проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, президент Путин назвал текущую экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной. Бюджет в августе исполнен с профицитом. Нефтегазовые доходы казны в июле—августе не только восстановились, но и продолжают расти. «Очевидно, что одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь — это ослабление рубля. Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», — подчеркнул президент. Путин заявил, что «этап восстановления российской экономики завершен», «беспрецедентное внешнее давление» страна выдержала. «ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития. Федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан, исходя из наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — сказал Путин.