18 сентября 2023

Чиновникам предложили пересесть на российские авто вслед за депутатами

Даванков предложил чиновникам пересаживаться на российские автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Если чиновники пересядут на российские машины, то цены на «Москвичи» и «Лады» станут доступными, считает Даванков Фото:

Чтобы стоимость российских автомобилей стала доступной, чиновникам необходимо последовать примеру депутатов и пересесть на машины отечественного производства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Чтобы появились полностью российские „Москвичи“ и „Лады“ по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях», — написал Даванков в telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. Закупить машины для этих целей планируют в ближайшее время. Продавца и марку авто определит специальная комиссия.

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Чтобы стоимость российских автомобилей стала доступной, чиновникам необходимо последовать примеру депутатов и пересесть на машины отечественного производства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Чтобы появились полностью российские „Москвичи“ и „Лады“ по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях», — написал Даванков в telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. Закупить машины для этих целей планируют в ближайшее время. Продавца и марку авто определит специальная комиссия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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