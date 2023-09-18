Чиновникам предложили пересесть на российские авто вслед за депутатами

Даванков предложил чиновникам пересаживаться на российские автомобили

19 сентября 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Если чиновники пересядут на российские машины, то цены на «Москвичи» и «Лады» станут доступными, считает Даванков Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Чтобы стоимость российских автомобилей стала доступной, чиновникам необходимо последовать примеру депутатов и пересесть на машины отечественного производства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Чтобы появились полностью российские „Москвичи“ и „Лады“ по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях», — написал Даванков в telegram-канале . Ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. Закупить машины для этих целей планируют в ближайшее время. Продавца и марку авто определит специальная комиссия.

Чтобы стоимость российских автомобилей стала доступной, чиновникам необходимо последовать примеру депутатов и пересесть на машины отечественного производства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Чтобы появились полностью российские „Москвичи“ и „Лады“ по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях», — написал Даванков в telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. Закупить машины для этих целей планируют в ближайшее время. Продавца и марку авто определит специальная комиссия.