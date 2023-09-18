Чиновникам предложили пересесть на российские авто вслед за депутатами

Чтобы стоимость российских автомобилей стала доступной, чиновникам необходимо последовать примеру депутатов и пересесть на машины отечественного производства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Чтобы появились полностью российские „Москвичи“ и „Лады“ по доступным ценам, нужно создать спрос и дать стимул к локализации. Правильно, что мы начали с себя. Теперь нужно, чтобы нашему примеру последовали чиновники на всех уровнях», — написал Даванков в
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. Закупить машины для этих целей планируют в ближайшее время. Продавца и марку авто определит специальная комиссия.
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