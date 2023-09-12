Власти РФ определили, как выберут отечественные машины, на которые пересадят чиновников

Минпромторг РФ определит, на какие авто пересадить чиновников с помощью конкурса

12 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Минпромторг РФ определится с автомобилями для российских чиновников с помощью конкурса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минпромторг РФ решит с помощью конкурса, на какие отечественные автомобили пересадить чиновников по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава министерства Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Заниматься закупкой [отечественных авто] будет специальное подразделение, какая компания выиграет — решит конкурс», — сказал Виктор Евтухов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что поручение Путина будет беспрекословно исполнено. Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что российских чиновников нужно пересадить на отечественные автомобили, передает Life . Также президент призвал брать пример с Индии, которые делают упор на собственное производство, дополняет MK.RU .

Минпромторг РФ решит с помощью конкурса, на какие отечественные автомобили пересадить чиновников по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава министерства Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Заниматься закупкой [отечественных авто] будет специальное подразделение, какая компания выиграет — решит конкурс», — сказал Виктор Евтухов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что поручение Путина будет беспрекословно исполнено. Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что российских чиновников нужно пересадить на отечественные автомобили, передает Life. Также президент призвал брать пример с Индии, которые делают упор на собственное производство, дополняет MK.RU.