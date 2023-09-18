18 сентября 2023

В России усложнят процедуру выдачи микрозаемов

«Известия»: Центробанк запретит брать микрозайм без электронной подписи
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое ограничение призвано защитить россиян от получения кредитов без их согласия Фото:

В России хотят усложнить процедуру выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Граждане смогут получить деньги только при наличии электронной подписи (ЭП). Согласно проекту, автором которого является Банк России, ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года.

«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров. Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом», — пояснили в ЦБ, передают «Известия».

Электронная подпись является цифровым аналогом подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП может иметь любой вид, от логина и пароля до кода из СМС. Усиленная — представляет собой персональный цифровой код.

В ЦБ подчеркнули, что в текущем году в стране отмечается рост количества жалоб на незаконное оформление кредитов и микрозаймов. Ранее в Госдуме предложили ограничить число займов в МФО на одного человека до двух-трех. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам и уменьшении всех платежей по ним. Закон вступил в силу 1 июля текущего года.

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В России хотят усложнить процедуру выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Граждане смогут получить деньги только при наличии электронной подписи (ЭП). Согласно проекту, автором которого является Банк России, ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года. «Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров. Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом», — пояснили в ЦБ, передают «Известия». Электронная подпись является цифровым аналогом подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП может иметь любой вид, от логина и пароля до кода из СМС. Усиленная — представляет собой персональный цифровой код. В ЦБ подчеркнули, что в текущем году в стране отмечается рост количества жалоб на незаконное оформление кредитов и микрозаймов. Ранее в Госдуме предложили ограничить число займов в МФО на одного человека до двух-трех. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам и уменьшении всех платежей по ним. Закон вступил в силу 1 июля текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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