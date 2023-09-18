В России усложнят процедуру выдачи микрозаемов

«Известия»: Центробанк запретит брать микрозайм без электронной подписи

19 сентября 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Новое ограничение призвано защитить россиян от получения кредитов без их согласия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят усложнить процедуру выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Граждане смогут получить деньги только при наличии электронной подписи (ЭП). Согласно проекту, автором которого является Банк России, ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года. «Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров. Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом», — пояснили в ЦБ, передают «Известия». Электронная подпись является цифровым аналогом подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП может иметь любой вид, от логина и пароля до кода из СМС. Усиленная — представляет собой персональный цифровой код. В ЦБ подчеркнули, что в текущем году в стране отмечается рост количества жалоб на незаконное оформление кредитов и микрозаймов. Ранее в Госдуме предложили ограничить число займов в МФО на одного человека до двух-трех. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам и уменьшении всех платежей по ним. Закон вступил в силу 1 июля текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят усложнить процедуру выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Граждане смогут получить деньги только при наличии электронной подписи (ЭП). Согласно проекту, автором которого является Банк России, ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года. «Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров. Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом», — пояснили в ЦБ, передают «Известия». Электронная подпись является цифровым аналогом подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП может иметь любой вид, от логина и пароля до кода из СМС. Усиленная — представляет собой персональный цифровой код. В ЦБ подчеркнули, что в текущем году в стране отмечается рост количества жалоб на незаконное оформление кредитов и микрозаймов. Ранее в Госдуме предложили ограничить число займов в МФО на одного человека до двух-трех. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам и уменьшении всех платежей по ним. Закон вступил в силу 1 июля текущего года.