В России усложнят процедуру выдачи микрозаемов

В России хотят усложнить процедуру выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Граждане смогут получить деньги только при наличии электронной подписи (ЭП). Согласно проекту, автором которого является Банк России, ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года.
«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров. Порядок получения и использования ЭП зависит от ее вида, а также от условий договора между МФО и клиентом», — пояснили в ЦБ, передают «Известия».
Электронная подпись является цифровым аналогом подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП может иметь любой вид, от логина и пароля до кода из СМС. Усиленная — представляет собой персональный цифровой код.
В ЦБ подчеркнули, что в текущем году в стране отмечается рост количества жалоб на незаконное оформление кредитов и микрозаймов. Ранее в Госдуме предложили ограничить число займов в МФО на одного человека до двух-трех. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам и уменьшении всех платежей по ним. Закон вступил в силу 1 июля текущего года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.