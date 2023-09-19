В Курганской области сняли сюжет для шоу, которое покажут по ТВ в Екатеринбурге. Фото

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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, видеооператор
На «Четвертом канале» запустили шоу, где подбирают замену зарубежным туристическим городам Фото:

В Курганской области телевизионщики с «Четвертого канала» (Екатеринбург) отсняли материал для своего нового шоу о путешествиях «Отпуск неподалеку». Работа велась на туристических объектах Шадринска, Далматово и Катайска, пояснили в управлении культуры региона.

«В Курганской области совместно с телекомпанией „Четвертый канал“ прошли съемки очередной серии туристического шоу. Местами съемок стали туристические объекты: урочище „Охонины брови“, Далматовский мужской монастырь, экопарк „Березовая роща“, горячий источник „Шадринский“, Центр русской народной культуры „Лад“, а также улицы, набережные и скверы Катайска и Шадринска», — уточнили в ведомстве.

Конкретную дату выхода в эфир организаторы обещают назвать позднее. Туристическое шоу будет транслироваться на канале, а также размещено на официальных страницах телекомпании в соцсетях.

Многие детали программы не разглашается до момента выхода в эфир
Многие детали программы не разглашается до момента выхода в эфир
Фото:

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В Курганской области телевизионщики с «Четвертого канала» (Екатеринбург) отсняли материал для своего нового шоу о путешествиях «Отпуск неподалеку». Работа велась на туристических объектах Шадринска, Далматово и Катайска, пояснили в управлении культуры региона. «В Курганской области совместно с телекомпанией „Четвертый канал“ прошли съемки очередной серии туристического шоу. Местами съемок стали туристические объекты: урочище „Охонины брови“, Далматовский мужской монастырь, экопарк „Березовая роща“, горячий источник „Шадринский“, Центр русской народной культуры „Лад“, а также улицы, набережные и скверы Катайска и Шадринска», — уточнили в ведомстве. Конкретную дату выхода в эфир организаторы обещают назвать позднее. Туристическое шоу будет транслироваться на канале, а также размещено на официальных страницах телекомпании в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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