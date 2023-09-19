В Курганской области телевизионщики с «Четвертого канала» (Екатеринбург) отсняли материал для своего нового шоу о путешествиях «Отпуск неподалеку». Работа велась на туристических объектах Шадринска, Далматово и Катайска, пояснили в управлении культуры региона.
«В Курганской области совместно с телекомпанией „Четвертый канал“ прошли съемки очередной серии туристического шоу. Местами съемок стали туристические объекты: урочище „Охонины брови“, Далматовский мужской монастырь, экопарк „Березовая роща“, горячий источник „Шадринский“, Центр русской народной культуры „Лад“, а также улицы, набережные и скверы Катайска и Шадринска», — уточнили в ведомстве.
Конкретную дату выхода в эфир организаторы обещают назвать позднее. Туристическое шоу будет транслироваться на канале, а также размещено на официальных страницах телекомпании в соцсетях.
Многие детали программы не разглашается до момента выхода в эфир
Фото: сайт Курганская область: туризм и отдых, https://tourism-kurgan.ru/semki-turisticheskogo-shou-v-kurganskoj-oblasti/
В Курганской области телевизионщики с «Четвертого канала» (Екатеринбург) отсняли материал для своего нового шоу о путешествиях «Отпуск неподалеку». Работа велась на туристических объектах Шадринска, Далматово и Катайска, пояснили в управлении культуры региона. «В Курганской области совместно с телекомпанией „Четвертый канал“ прошли съемки очередной серии туристического шоу. Местами съемок стали туристические объекты: урочище „Охонины брови“, Далматовский мужской монастырь, экопарк „Березовая роща“, горячий источник „Шадринский“, Центр русской народной культуры „Лад“, а также улицы, набережные и скверы Катайска и Шадринска», — уточнили в ведомстве. Конкретную дату выхода в эфир организаторы обещают назвать позднее. Туристическое шоу будет транслироваться на канале, а также размещено на официальных страницах телекомпании в соцсетях.