18 сентября 2023

На Чеховском мосту в Кургане жители обнаружили торчащие болты

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган , чеховский мост
Чеховский мост в Кургане готовят к сдаче Фото:

На ремонтируемом Чеховском мосту в Кургане, который является одной из важных транспортных артерий города, выявлена торчащая наружу арматура. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото.

«Чеховский мост, господа мостостроители, вас гнать надо, вы что творите, это по вашему нормально?», — пишет подписчик группы «Инцидент. Курган». В комментариях местные жители предполагают, что мост могут сдать с недоделками, а затем дорабатывать их. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на мосту действительно торчат болты.

Глава города Елена Ситникова ранее обещала, что объект будет сдан к концу сентября. На запрос корреспондента URA.RU в мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Чеховский мост готовят к сдаче. Тротуарная часть объекта готова. Также уложен асфальт.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Тогда сообщалось, что ограждение на мосту уже обустроено.

Часть арматуры торчит из ограждения на мосту
Часть арматуры торчит из ограждения на мосту
Фото:
Ограждение на мосту ранее считалось готовым к сдаче
Ограждение на мосту ранее считалось готовым к сдаче
Фото:
Чеховский мост. Курган
Тротуарная часть моста готова к сдаче
Фото:
Чеховский мост. Курган
Сдать объект власти планируют к концу сентября
Фото:

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На ремонтируемом Чеховском мосту в Кургане, который является одной из важных транспортных артерий города, выявлена торчащая наружу арматура. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото. «Чеховский мост, господа мостостроители, вас гнать надо, вы что творите, это по вашему нормально?», — пишет подписчик группы «Инцидент. Курган». В комментариях местные жители предполагают, что мост могут сдать с недоделками, а затем дорабатывать их. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на мосту действительно торчат болты. Глава города Елена Ситникова ранее обещала, что объект будет сдан к концу сентября. На запрос корреспондента URA.RU в мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Чеховский мост готовят к сдаче. Тротуарная часть объекта готова. Также уложен асфальт. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Тогда сообщалось, что ограждение на мосту уже обустроено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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