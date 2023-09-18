На Чеховском мосту в Кургане жители обнаружили торчащие болты

Чеховский мост в Кургане готовят к сдаче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ремонтируемом Чеховском мосту в Кургане, который является одной из важных транспортных артерий города, выявлена торчащая наружу арматура. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото.

«Чеховский мост, господа мостостроители, вас гнать надо, вы что творите, это по вашему нормально?», — пишет подписчик группы «Инцидент. Курган». В комментариях местные жители предполагают, что мост могут сдать с недоделками, а затем дорабатывать их. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на мосту действительно торчат болты.

Глава города Елена Ситникова ранее обещала, что объект будет сдан к концу сентября. На запрос корреспондента URA.RU в мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Чеховский мост готовят к сдаче. Тротуарная часть объекта готова. Также уложен асфальт.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Тогда сообщалось, что ограждение на мосту уже обустроено.

Часть арматуры торчит из ограждения на мосту Фото: сообщество «Инцидент.Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Ограждение на мосту ранее считалось готовым к сдаче Фото: сообщество «Инцидент.Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Тротуарная часть моста готова к сдаче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU