На Чеховском мосту в Кургане жители обнаружили торчащие болты

На ремонтируемом Чеховском мосту в Кургане, который является одной из важных транспортных артерий города, выявлена торчащая наружу арматура. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото.
«Чеховский мост, господа мостостроители, вас гнать надо, вы что творите, это по вашему нормально?», — пишет подписчик группы «Инцидент. Курган». В комментариях местные жители предполагают, что мост могут сдать с недоделками, а затем дорабатывать их. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на мосту действительно торчат болты.
Глава города Елена Ситникова ранее обещала, что объект будет сдан к концу сентября. На запрос корреспондента URA.RU в мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Чеховский мост готовят к сдаче. Тротуарная часть объекта готова. Также уложен асфальт.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Тогда сообщалось, что ограждение на мосту уже обустроено.
Часть арматуры торчит из ограждения на мосту
Фото: сообщество «Инцидент.Курган» в соцсети «ВКонтакте»
Ограждение на мосту ранее считалось готовым к сдаче
Фото: сообщество «Инцидент.Курган» в соцсети «ВКонтакте»
На ремонтируемом Чеховском мосту в Кургане, который является одной из важных транспортных артерий города, выявлена торчащая наружу арматура. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте» и выложил соответствующее фото. «Чеховский мост, господа мостостроители, вас гнать надо, вы что творите, это по вашему нормально?», — пишет подписчик группы «Инцидент. Курган». В комментариях местные жители предполагают, что мост могут сдать с недоделками, а затем дорабатывать их. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на мосту действительно торчат болты. Глава города Елена Ситникова ранее обещала, что объект будет сдан к концу сентября. На запрос корреспондента URA.RU в мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Чеховский мост готовят к сдаче. Тротуарная часть объекта готова. Также уложен асфальт. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Тогда сообщалось, что ограждение на мосту уже обустроено.