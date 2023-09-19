El Pais: оборона Украины рухнет, если Илон Маск отключит Starlink

19 сентября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Украина не может отказаться от использования Starlink, пишет El Pais Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink для своих военных коммуникаций, но отказаться от услуг компании SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, нет возможности. Потеря Starlink может привести к проблемам с обороной Украины. Об этом пишет испанская газета El Pais. «Если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев ищет альтернативы спутниковой сети, принадлежащей Илону Маску, для своих военных коммуникаций. Однако украинское руководство признает, что полностью отказаться от услуг компании SpaceX невозможно. Украина ожидает, что правительство США гарантирует поддержку и не оставит их в затруднительном положении, заключили в газете. Ранее стало известно, что Илон Маск отключил спутниковую связь Starlink, чтобы помешать нападению Украины на российский военно-морской флот. По информации из его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, украинские подводные дроны потеряли связь и выбросились на берег. Миллиардер объяснил свое решение нежеланием использовать систему в наступательных военных операциях.

Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink для своих военных коммуникаций, но отказаться от услуг компании SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, нет возможности. Потеря Starlink может привести к проблемам с обороной Украины. Об этом пишет испанская газета El Pais. «Если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев ищет альтернативы спутниковой сети, принадлежащей Илону Маску, для своих военных коммуникаций. Однако украинское руководство признает, что полностью отказаться от услуг компании SpaceX невозможно. Украина ожидает, что правительство США гарантирует поддержку и не оставит их в затруднительном положении, заключили в газете. Ранее стало известно, что Илон Маск отключил спутниковую связь Starlink, чтобы помешать нападению Украины на российский военно-морской флот. По информации из его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, украинские подводные дроны потеряли связь и выбросились на берег. Миллиардер объяснил свое решение нежеланием использовать систему в наступательных военных операциях.