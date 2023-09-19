Следователи подключились к делу девочки из Карпинска со сломанным позвоночником

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Интервью с бизнесменом, поставивший по всему городу батуты (пожелал остаться инкогнито). Екатеринбург, батут, надувной батут, аттракцион
Инцидент с ребенком на батуте произошел 17 сентября Фото:

Следователи приступили к расследованию дела девочки, которая получила компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в парке Карпинска (Свердловская область). Об этом в telegram-канале рассказал Следственный комитет по Свердловской области.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сообщает ведомство. Чтобы определить, насколько тяжело ребенок пострадал, следователи проведут экспертизу. Также будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. Дело находится на контроле у карпинской прокуратуры.

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Следователи приступили к расследованию дела девочки, которая получила компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в парке Карпинска (Свердловская область). Об этом в telegram-канале рассказал Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сообщает ведомство. Чтобы определить, насколько тяжело ребенок пострадал, следователи проведут экспертизу. Также будет дана правовая оценка произошедшему. Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. Дело находится на контроле у карпинской прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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