Следователи подключились к делу девочки из Карпинска со сломанным позвоночником

19 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Инцидент с ребенком на батуте произошел 17 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU Следователи приступили к расследованию дела девочки, которая получила компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в парке Карпинска (Свердловская область). Об этом в telegram-канале рассказал Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сообщает ведомство. Чтобы определить, насколько тяжело ребенок пострадал, следователи проведут экспертизу. Также будет дана правовая оценка произошедшему. Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. Дело находится на контроле у карпинской прокуратуры.

Следователи приступили к расследованию дела девочки, которая получила компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в парке Карпинска (Свердловская область). Об этом в telegram-канале рассказал Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сообщает ведомство. Чтобы определить, насколько тяжело ребенок пострадал, следователи проведут экспертизу. Также будет дана правовая оценка произошедшему. Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции. Дело находится на контроле у карпинской прокуратуры.