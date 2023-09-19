Пашинян экстренно созвал заседание Совбеза Армении

Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходит заседание Совета Безопасности Армении, где обсуждают ситуацию с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает новостной портал 1Lurer.
«В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — сообщает портал. Уточняется, что Никол Пашинян лично возглавил заседание.
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян склоняется к выбору США в роли посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном. Но позже, после призыва Соединенных Штатов уйти от РФ, премьер-министр Армении заявил, что страна не поменяет свой внешнеполитический вектор от России. Пашинян подкрепил это заявление словами о том, что политическое сотрудничество с Россией ориентировано «в соответствии с государственными интересами Республики Армения».
Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходит заседание Совета Безопасности Армении, где обсуждают ситуацию с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает новостной портал 1Lurer. «В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — сообщает портал. Уточняется, что Никол Пашинян лично возглавил заседание. Ранее сообщалось, что Никол Пашинян склоняется к выбору США в роли посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном. Но позже, после призыва Соединенных Штатов уйти от РФ, премьер-министр Армении заявил, что страна не поменяет свой внешнеполитический вектор от России. Пашинян подкрепил это заявление словами о том, что политическое сотрудничество с Россией ориентировано «в соответствии с государственными интересами Республики Армения».