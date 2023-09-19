Пашинян экстренно созвал заседание Совбеза Армении

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Пашинян обсудит с Совбезом Армении широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходит заседание Совета Безопасности Армении, где обсуждают ситуацию с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает новостной портал 1Lurer.

«В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — сообщает портал. Уточняется, что Никол Пашинян лично возглавил заседание.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян склоняется к выбору США в роли посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном. Но позже, после призыва Соединенных Штатов уйти от РФ, премьер-министр Армении заявил, что страна не поменяет свой внешнеполитический вектор от России. Пашинян подкрепил это заявление словами о том, что политическое сотрудничество с Россией ориентировано «в соответствии с государственными интересами Республики Армения».

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Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходит заседание Совета Безопасности Армении, где обсуждают ситуацию с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает новостной портал 1Lurer. «В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — сообщает портал. Уточняется, что Никол Пашинян лично возглавил заседание. Ранее сообщалось, что Никол Пашинян склоняется к выбору США в роли посредника по урегулированию конфликта с Азербайджаном. Но позже, после призыва Соединенных Штатов уйти от РФ, премьер-министр Армении заявил, что страна не поменяет свой внешнеполитический вектор от России. Пашинян подкрепил это заявление словами о том, что политическое сотрудничество с Россией ориентировано «в соответствии с государственными интересами Республики Армения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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