Песков: Путин успел получить от Пашиняна письмо по Нагорному Карабаху

19 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Пашинян изложил в письме Путину позицию по Нагорному Карабаху, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент РФ Владимир Путин до начала операции Азербайджана получил от премьер-министра Армении Никола Пашиняна подробное письмо. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва и Ереван пришли к соглашению по возобновлению гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Новость по теме Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе «Было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянкой стороной [на конфликт в Нагорном Карабахе]. На тот момент происходила большая работа по возобновлению потоком гуманитарной помощи в Карабах», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что эта работа увенчалась успехом. Однако соглашение по гуманитарной помощи не спасло от возобновления боевых действий, заключил Песков. Он уточнил, что с момента последнего письма Пашинян и Путин не общались. Днем 19 июня Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Баку ударил по позициям вооруженных сил Армении высокоточным оружием. Азербайджан также закрыл воздушное пространство со стороны Армении. Баку заявляет, что не наносит удары по гражданским лицам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сейчас ведет переговоры с Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин до начала операции Азербайджана получил от премьер-министра Армении Никола Пашиняна подробное письмо. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва и Ереван пришли к соглашению по возобновлению гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. «Было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянкой стороной [на конфликт в Нагорном Карабахе]. На тот момент происходила большая работа по возобновлению потоком гуманитарной помощи в Карабах», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что эта работа увенчалась успехом. Однако соглашение по гуманитарной помощи не спасло от возобновления боевых действий, заключил Песков. Он уточнил, что с момента последнего письма Пашинян и Путин не общались. Днем 19 июня Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Баку ударил по позициям вооруженных сил Армении высокоточным оружием. Азербайджан также закрыл воздушное пространство со стороны Армении. Баку заявляет, что не наносит удары по гражданским лицам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сейчас ведет переговоры с Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе.