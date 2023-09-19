Кремль: российским миротворцам в Карабахе пока ничего не угрожает

19 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы выполняют свою функцию в Нагорном Карабахе. Им пока ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой. Нынешний всплеск напряженности и враждебных боевых действия является серьезным вызовом и угрозой для мирного населения. Мы пока не располагаем информацией о том, что что-то угрожает жизни нашим миротворцам», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Более детальные вопросы по миротворцам Песков адресовал российскому военному ведомству. По его словам, только Минобороны РФ может дать точную информацию. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал этническую чистку в регионе.

Российские миротворцы выполняют свою функцию в Нагорном Карабахе. Им пока ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой. Нынешний всплеск напряженности и враждебных боевых действия является серьезным вызовом и угрозой для мирного населения. Мы пока не располагаем информацией о том, что что-то угрожает жизни нашим миротворцам», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Более детальные вопросы по миротворцам Песков адресовал российскому военному ведомству. По его словам, только Минобороны РФ может дать точную информацию. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал этническую чистку в регионе.