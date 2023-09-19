Глава крайизбиркома Перми на закрытом совещании обвинил КПРФ в подрыве выборов

19 сентября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Игорь Вагин считает, что пренебрежение законом со стороны коммунистов бьет по легитимности всех выборов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Председатель пермского крайизбиркома Игорь Вагин призвал к ответу крайком КПРФ за вопиющие нарушения на выборах в Чайковском 8—10 сентября. На закрытом семинаре правительства и заксобрания в минувшую пятницу, 15 сентября, он назвал произошедшее ударом по прошедшим и предстоящим избирательным кампаниям. Об этом URA.RU сообщил один из участников семинара. «Вагин заявил, что такое пренебрежение законом бьет по легитимности не только прошедших, но и предстоящих в следующем году выборов. Чайковские коммунисты устроили на выборах ненужную избирателям вакханалию ради местечковых интересов крайкома КПРФ. А ведь впереди выборы президента, которые подразумевают общее сплочение», — говорит источник. По информации собеседника, на семинаре секретарь крайкома и вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова на критику Вагина никак не отреагировала. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU пояснили, что Игорь Вагин действительно принимал участие в семинаре. «Он рассказывал о подготовке к выборам президента и анализе прошедшей кампании», — пояснили в ведомстве, отказавшись от других комментариев. Телефон Ксении Айтаковой был выключен. Ранее URA.RU сообщало, что в день тишины в Чайковском распространялась газета, содержащая агитацию за кандидатов от КПРФ. А один из коммунистов, участвовавших в выборах, прикатил на главную площадь города, под окна городской администрации и ТИК, самосвал, где была размещена его агитпродукция. Все нарушения были пресечены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель пермского крайизбиркома Игорь Вагин призвал к ответу крайком КПРФ за вопиющие нарушения на выборах в Чайковском 8—10 сентября. На закрытом семинаре правительства и заксобрания в минувшую пятницу, 15 сентября, он назвал произошедшее ударом по прошедшим и предстоящим избирательным кампаниям. Об этом URA.RU сообщил один из участников семинара. «Вагин заявил, что такое пренебрежение законом бьет по легитимности не только прошедших, но и предстоящих в следующем году выборов. Чайковские коммунисты устроили на выборах ненужную избирателям вакханалию ради местечковых интересов крайкома КПРФ. А ведь впереди выборы президента, которые подразумевают общее сплочение», — говорит источник. По информации собеседника, на семинаре секретарь крайкома и вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова на критику Вагина никак не отреагировала. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU пояснили, что Игорь Вагин действительно принимал участие в семинаре. «Он рассказывал о подготовке к выборам президента и анализе прошедшей кампании», — пояснили в ведомстве, отказавшись от других комментариев. Телефон Ксении Айтаковой был выключен. Ранее URA.RU сообщало, что в день тишины в Чайковском распространялась газета, содержащая агитацию за кандидатов от КПРФ. А один из коммунистов, участвовавших в выборах, прикатил на главную площадь города, под окна городской администрации и ТИК, самосвал, где была размещена его агитпродукция. Все нарушения были пресечены.