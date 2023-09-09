09 сентября 2023
08 сентября 2023

Пермский общественник нашел нарушение на выборах в Чайковском

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, переносная урна для голосования, выборы 2023
В Чайковском общественник зафиксировал незаконную агитацию на выборах Фото:
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Выборы-2023

Член Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров заметил серьезное нарушение на выборах в Чайковском. Речь идет о незаконной агитации. Об этом общественник рассказал в Telegram.

«Нарушение допущено кандидатами в Чайковском, где определяется новый состав местной городской думы. В дни голосования в округе распространяли газету… ТИК оперативно квалифицировала это как незаконную агитацию за кандидатов-коммунистов и обратилась в суд, который постановил изъять весь 30-тысячный тираж», — написал Михаил Майоров в своем telegram-канале.

По словам Майорова, газету и ее руководство ждет крупный административный штраф. Нарушение на выборах общественник зафиксировал 9 сентября.

Ранее избирком сообщал, что все 215 избирательных участков в Пермском крае, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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Член Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров заметил серьезное нарушение на выборах в Чайковском. Речь идет о незаконной агитации. Об этом общественник рассказал в Telegram. «Нарушение допущено кандидатами в Чайковском, где определяется новый состав местной городской думы. В дни голосования в округе распространяли газету… ТИК оперативно квалифицировала это как незаконную агитацию за кандидатов-коммунистов и обратилась в суд, который постановил изъять весь 30-тысячный тираж», — написал Михаил Майоров в своем telegram-канале. По словам Майорова, газету и ее руководство ждет крупный административный штраф. Нарушение на выборах общественник зафиксировал 9 сентября. Ранее избирком сообщал, что все 215 избирательных участков в Пермском крае, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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