Пермский общественник нашел нарушение на выборах в Чайковском

10 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Чайковском общественник зафиксировал незаконную агитацию на выборах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Член Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров заметил серьезное нарушение на выборах в Чайковском. Речь идет о незаконной агитации. Об этом общественник рассказал в Telegram. «Нарушение допущено кандидатами в Чайковском, где определяется новый состав местной городской думы. В дни голосования в округе распространяли газету… ТИК оперативно квалифицировала это как незаконную агитацию за кандидатов-коммунистов и обратилась в суд, который постановил изъять весь 30-тысячный тираж», — написал Михаил Майоров в своем telegram-канале. По словам Майорова, газету и ее руководство ждет крупный административный штраф. Нарушение на выборах общественник зафиксировал 9 сентября. Ранее избирком сообщал, что все 215 избирательных участков в Пермском крае, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Член Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров заметил серьезное нарушение на выборах в Чайковском. Речь идет о незаконной агитации. Об этом общественник рассказал в Telegram. «Нарушение допущено кандидатами в Чайковском, где определяется новый состав местной городской думы. В дни голосования в округе распространяли газету… ТИК оперативно квалифицировала это как незаконную агитацию за кандидатов-коммунистов и обратилась в суд, который постановил изъять весь 30-тысячный тираж», — написал Михаил Майоров в своем telegram-канале. По словам Майорова, газету и ее руководство ждет крупный административный штраф. Нарушение на выборах общественник зафиксировал 9 сентября. Ранее избирком сообщал, что все 215 избирательных участков в Пермском крае, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ).