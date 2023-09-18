18 сентября 2023

В городе ЯНАО появится двухэтажная остановка-кафетерий

В Губкинском установят теплую остановку с кафетерием на втором этаже
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском ожидающие автобус смогут попить кофе на остановке Фото:

В Губкинском (ЯНАО) появится теплая остановка, в котором ожидающие общественный транспорт смогут выпить кофе. Сам комплекс будет двухэтажным, сообщил мэр города Андрей Бандурко.

«На остановке „Харампурская“ будет установлен теплый остановочный комплекс. Он будет двухэтажным, на первом этаже будет сам остановочный комплекс, на втором этаже пассажиры, ожидающие автобус, смогут выпить кофе», — сообщил Андрей Бандурко в эфире, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что Бандурко принял присягу во время «Честного маршрута» губернатора Дмитрия Артюхова 21 августа. 19 сентября он проводит первый эфир в качестве мэра Губкинского.

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В Губкинском (ЯНАО) появится теплая остановка, в котором ожидающие общественный транспорт смогут выпить кофе. Сам комплекс будет двухэтажным, сообщил мэр города Андрей Бандурко. «На остановке „Харампурская“ будет установлен теплый остановочный комплекс. Он будет двухэтажным, на первом этаже будет сам остановочный комплекс, на втором этаже пассажиры, ожидающие автобус, смогут выпить кофе», — сообщил Андрей Бандурко в эфире, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что Бандурко принял присягу во время «Честного маршрута» губернатора Дмитрия Артюхова 21 августа. 19 сентября он проводит первый эфир в качестве мэра Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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