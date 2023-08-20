20 августа 2023
19 августа 2023

Новый мэр из ЯНАО принял присягу перед горожанами

Новый глава Губкинского Андрей Бандурко принес присягу перед жителями города
© Служба новостей «URA.RU»
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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, кадеты мчс, присяга мчс
Андрей Бандурко присягнул перед жителями Губкинского публично Фото:

Встреча губернатора ЯНАО Артюхова с губкинцами началась со вступления в должность избранного 21 августа нового главы города Андрея Бандурко. Церемония присяги прошла в прямом эфире «Честного маршрута».

«Я бы хотел в такой уютной обстановке, такая демократия в действии, чтобы новый глава вступил в должность и принес присягу перед жителями», — попросил Дмитрий Артюхов в эфире встречи с жителями Губкинского, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего, Андрей Бандурко прочел текст присяги не перед депутатами, а перед всеми, пришедшими на встречу горожанами.

После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову. Первому он сообщил, что принял курс, а второму пообещал выполнить все поставленные задачи.

Ранее URA.RU рассказало, что 21 августа Андрей Бандурко был утвержден на посту мэра депутатами гордумы. В конкурсе он обошел двух соперников.

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Встреча губернатора ЯНАО Артюхова с губкинцами началась со вступления в должность избранного 21 августа нового главы города Андрея Бандурко. Церемония присяги прошла в прямом эфире «Честного маршрута». «Я бы хотел в такой уютной обстановке, такая демократия в действии, чтобы новый глава вступил в должность и принес присягу перед жителями», — попросил Дмитрий Артюхов в эфире встречи с жителями Губкинского, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего, Андрей Бандурко прочел текст присяги не перед депутатами, а перед всеми, пришедшими на встречу горожанами. После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову. Первому он сообщил, что принял курс, а второму пообещал выполнить все поставленные задачи. Ранее URA.RU рассказало, что 21 августа Андрей Бандурко был утвержден на посту мэра депутатами гордумы. В конкурсе он обошел двух соперников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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