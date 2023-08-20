Новый мэр из ЯНАО принял присягу перед горожанами

Новый глава Губкинского Андрей Бандурко принес присягу перед жителями города

21 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Андрей Бандурко присягнул перед жителями Губкинского публично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча губернатора ЯНАО Артюхова с губкинцами началась со вступления в должность избранного 21 августа нового главы города Андрея Бандурко. Церемония присяги прошла в прямом эфире «Честного маршрута». «Я бы хотел в такой уютной обстановке, такая демократия в действии, чтобы новый глава вступил в должность и принес присягу перед жителями», — попросил Дмитрий Артюхов в эфире встречи с жителями Губкинского, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего, Андрей Бандурко прочел текст присяги не перед депутатами, а перед всеми, пришедшими на встречу горожанами. После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову. Первому он сообщил, что принял курс, а второму пообещал выполнить все поставленные задачи. Ранее URA.RU рассказало, что 21 августа Андрей Бандурко был утвержден на посту мэра депутатами гордумы. В конкурсе он обошел двух соперников.

Встреча губернатора ЯНАО Артюхова с губкинцами началась со вступления в должность избранного 21 августа нового главы города Андрея Бандурко. Церемония присяги прошла в прямом эфире «Честного маршрута». «Я бы хотел в такой уютной обстановке, такая демократия в действии, чтобы новый глава вступил в должность и принес присягу перед жителями», — попросил Дмитрий Артюхов в эфире встречи с жителями Губкинского, который транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». После чего, Андрей Бандурко прочел текст присяги не перед депутатами, а перед всеми, пришедшими на встречу горожанами. После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову. Первому он сообщил, что принял курс, а второму пообещал выполнить все поставленные задачи. Ранее URA.RU рассказало, что 21 августа Андрей Бандурко был утвержден на посту мэра депутатами гордумы. В конкурсе он обошел двух соперников.