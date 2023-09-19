Протестующие в Армении заблокировали правительство: главное к этому часу

Протестующие в Армении заблокировали правительство
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Они критикуют премьер-министра страны Николу Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу о конфликте в Нагорном Карабахе.

  • Митингующие вышли к зданию правительства Армении. Пашинян в свою очередь заявил, что страна отреагирует на любые попытки государственного переворота. Спустя время митингующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства и все остальные улицы. «Народ, собирайтесь у здания, там [в Нагорном Карабахе] убивают наших братьев и сестер, а правительство Пашиняна ничего не делает», — скандируют протестующие, передает RT.
  • При помощи Международного Комитета Красного Креста семь раненых детей перевезены из Нагорного Карабаха в Армению, передает Civilnet.am. Дело в том, что жители Нагорного Карабаха не могут получать качественную медицинскую помощь из-за блокады Лачинского коридора. По последним данным, число раненых увеличилось до 26.
  • Иран запустил разведдроны, которые передают оперативную информацию о военных действиях. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
  • Жители Нагорного Карабаха публикуют видео обстрелов со стороны Азербайджана. Они отмечают, что под ударами находятся гражданские объекты, хотя в Вооруженных силах страны сообщали, что удары будут только по военным объектам.
  • В Нагорном Карабахе находятся российские миротворческие силы. Однако они не могут применять оружие пока им самим ничего не угрожает. Об этом telegram-каналу Shot заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Пашинян в свою очередь сообщил, что ждет помощи от российских миротворцев. По информации Кремля, миротворческому контингенту в регионе пока ничего не угрожает. Россия в свою очередь призвала остановить кровопролитие.
  • Армянская церковь в Москве осудила военные действия Азербайджана, назвав их геноцидом. Она призвала всех международные структуры вмешаться в ситуации, говорится в telegram-канале.
  • Председатель европейского совета Шарль Мишель призвал Азербайджан прекратить операцию. По его словам, только в таком случае стороны смогут договориться, передает сайт веб-телевидение ООН.
  • Однако Азербайджан не собирается прекращать операцию. Страна поставила перед собой цель уничтожить всю военную инфраструктуру Карабаха.
  • Президент России Владимир Путин знает о ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян отправил ему письмо, где подробно описал ход конфликта.
  • На фоне обострения ситуации Пашин созвал экстренный Совбез Армении. На нем он осудил действия Азербайджана и призвал США, Совбез ООН и Россию вмешаться в конфликт. Также экстренный Совбез был созван и в Карабахе. На нем политики повторили все тезисы Армении.

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Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Они критикуют премьер-министра страны Николу Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу о конфликте в Нагорном Карабахе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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