Протестующие в Армении заблокировали правительство: главное к этому часу

Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Они критикуют премьер-министра страны Николу Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу о конфликте в Нагорном Карабахе.
Митингующие вышли к зданию правительства Армении. Пашинян в свою очередь заявил, что страна отреагирует на любые попытки государственного переворота. Спустя время митингующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства и все остальные улицы. «Народ, собирайтесь у здания, там [в Нагорном Карабахе] убивают наших братьев и сестер, а правительство Пашиняна ничего не делает», — скандируют протестующие, передает RT.
При помощи Международного Комитета Красного Креста семь раненых детей перевезены из Нагорного Карабаха в Армению, передает Civilnet.am. Дело в том, что жители Нагорного Карабаха не могут получать качественную медицинскую помощь из-за блокады Лачинского коридора. По последним данным, число раненых увеличилось до 26.
Иран запустил разведдроны, которые передают оперативную информацию о военных действиях. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
Жители Нагорного Карабаха публикуют видео обстрелов со стороны Азербайджана. Они отмечают, что под ударами находятся гражданские объекты, хотя в Вооруженных силах страны сообщали, что удары будут только по военным объектам.
В Нагорном Карабахе находятся российские миротворческие силы. Однако они не могут применять оружие пока им самим ничего не угрожает. Об этом telegram-каналу Shot заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Пашинян в свою очередь сообщил, что ждет помощи от российских миротворцев. По информации Кремля, миротворческому контингенту в регионе пока ничего не угрожает. Россия в свою очередь призвала остановить кровопролитие.
Армянская церковь в Москве осудила военные действия Азербайджана, назвав их геноцидом. Она призвала всех международные структуры вмешаться в ситуации, говорится в telegram-канале.
Председатель европейского совета Шарль Мишель призвал Азербайджан прекратить операцию. По его словам, только в таком случае стороны смогут договориться, передает сайт веб-телевидение ООН.
Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Они критикуют премьер-министра страны Николу Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу о конфликте в Нагорном Карабахе.